Як збільшити запас ходу електромобіля за допомогою правильних шин

Мало хто знає, але для електрокарів потрібні інші шини, ніж для звичайних авто

Електромобілі стрімко набувають популярності завдяки своїй екологічності та економічності. Однак власники електрокарів часто стикаються з проблемою обмеженого запасу ходу.

На щастя, існує простий спосіб збільшити дальність поїздки на одному заряді – правильний вибір шин. "Телеграф" розповідає, як це працює.

Вплив шин на запас ходу

Шини відіграють критичну роль в ефективності електромобіля. Вони безпосередньо впливають на опір коченню, що визначає, скільки енергії витрачається під час руху. Тести показують, що використання спеціалізованих шин з низьким опором коченню може збільшити запас ходу до 85 км на 320-кілометровій дистанції порівняно зі звичайними шинами. Наприклад, Tesla Model 3 Long Range може збільшити свій запас ходу з 640 км до майже 800 км лише завдяки зміні шин. Звісно, все залежить від умов їзди та інших факторів.

Особливості шин для електромобілів

Шини, розроблені спеціально для електрокарів, мають кілька ключових характеристик:

Низький опір коченню мінімізує витрати енергії під час руху. Оптимізований малюнок протектора забезпечує краще зчеплення та стабільність. Шини для електрокарів рівномірно розподіляють вагу та враховують додаткову вагу акумуляторів. Правильні шини зменшують шум від дороги для комфортної поїздки. Також вони сприяють максимальному використанню енергії.

Вибір правильних шин

На ринку доступні різні типи шин для електромобілів:

Екологічні — розроблені для зниження витрат енергії та покращення екологічних показників. Літні та зимові — спеціально створені для електрокарів з урахуванням сезонних умов. Омологовані — розроблені під конкретну марку та модель електромобіля.

Популярні моделі шин для електрокарів — це Continental EcoContact 6, Michelin Primacy, Goodyear Electric Drive 2, Bridgestone Turanza EV та Pirelli P Zero All Season Plus.

Раніше "Телеграф" також писав, що означає індекс швидкості шини та на що він впливає. Загадкові літери та цифри на боковині автомобільних шин – ключ до безпечного та впевненого водіння