Чи варто купувати вживаний китайський електрокар: всі "за" і "проти"

Є як переваги, так і недоліки таких електрокарів

Електрокари з Піднебесної впевнено завойовують український ринок. І якщо ще кілька років тому покупка нового китайського авто викликала чимало сумнівів, то сьогодні на дорогах все частіше можна побачити BYD, Nio чи Xpeng. Логічно, що з часом ці машини почнуть з'являтися і на вторинному ринку. Тож чи варто розглядати вживаний китайський електромобіль як варіант для покупки? Розберімося у всіх "за" і "проти".

Насамперед варто зазначити: якість китайських авто за останні 5-7 років зробила колосальний стрибок уперед. Тож якщо ви націлилися на електрокар з Піднебесної, обирайте серед моделей, що вийшли не раніше цього терміну. Інакше ризикуєте отримати "кота в мішку" — з ненадійною електронікою та низькою якістю збірки.

Експерти радять придивлятися до машин, яким не більше 2-3 років. У такому разі висока ймовірність, що автомобіль ще перебуває на гарантії. А це неабияка перевага, враховуючи, що китайські виробники зазвичай пропонують тривалий гарантійний термін — до 8 років на батарею. Втім, перед покупкою варто уточнити, чи поширюється гарантія на подальших власників.

Серед типових "болячок" китайських електрокарів фахівці відзначають збої в роботі електроніки. Однак не поспішайте лякатися — часто такі проблеми вирішуються звичайним оновленням програмного забезпечення. Тож перед покупкою варто поцікавитися, чи всі апдейти було встановлено попереднім власником.

А от поширена думка про ненадійність китайських авто поступово відходить у минуле. Як зазначають механіки, сучасні електромобілі з Піднебесної ламаються, іржавіють і потребують обслуговування приблизно так само, як і авто з інших країн. Тож вирішальним фактором при виборі часто стає саме ціна — китайські марки зазвичай пропонують більше "фішок" за менші гроші.

Звісно, як і у випадку з будь-яким вживаним авто, перед покупкою варто ретельно перевірити історію конкретного екземпляра. Чи не потрапляв він у серйозні ДТП? Як часто проходив технічне обслуговування? В якому стані основні вузли та батарея?

Тож, з одного боку, певні ризики є — все ж таки йдеться про відносно нові бренди з не надто тривалою історією. З іншого — прогрес китайського автопрому останніми роками справді вражає. Тож якщо ви знайшли привабливий варіант за адекватні гроші — чому б не ризикнути? Цілком можливо, що саме ваш електромобіль з Піднебесної розвіє залишки стереотипів про ненадійність китайських авто.

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