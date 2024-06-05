Электрокар вместо генератора: как заживить дом от аккумулятора "электрички"

Оказывается, современные электромобили с функцией двунаправленной зарядки способны делиться током из своих мощных аккумуляторов, превращаясь в компактные домашние электростанции

В условиях постоянных отключений электроэнергии в Украине владельцы электромобилей получили неожиданное преимущество. Оказывается, что отличным резервным источником питания может служить аккумулятор обычного электромобиля. Ресурса его батареи хватит, чтобы поддерживать работу освещения, двух-трех электроприборов и даже системы отопления в течение нескольких часов.

Но безопасно ли использовать электромобиль в качестве мобильной электростанции и как правильно это сделать? Рассказываем об интересном лайфхаке.

Как зарядить дом от электрокара

Зарядить дом от электрокара можно двумя способами. Во-первых, путем прямого подключения специального преобразователя напряжения к высоковольтной батарее авто. Этот вариант более эффективен, но требует определенных технических навыков и оборудования.

Второй способ более простой – воспользоваться обычным инвертором напряжения, подсоединив его к разъему на 12 вольт в автомобиле. Такой разъем есть даже у самых старых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В электрокарах он предназначен для питания вспомогательных устройств и подогревателей.

Такую возможность называют двунаправленной зарядкой (V2X). Виды двунаправленной зарядки:

V2G (Vehicle to grid) – электромобиль стабилизирует энергосеть, компенсируя пики нагрузки.

V2H (Vehicle to home) – авто питает электричеством ваш дом или офис.

V2L (Vehicle to load) – возможность подключать отдельные приборы непосредственно к электромобилю.

Следует помнить, что делиться энергией своего встроенного аккумулятора могут не все электромобили. Проверяйте эти параметры у вашего производителя.

Домашний генератор на колесах

Функция V2H позволяет использовать электромобиль в качестве полноценного резервного генератора во время обесточивания. Мощный тяговый аккумулятор авто способен обеспечить работу основных бытовых приборов в течение нескольких часов или суток. Это значительно экономичнее и экологичнее, чем устаревшие бензиновые генераторы.

Мощности такого источника будет достаточно для питания даже энергоемких устройств, таких как кондиционер или электроотопление. В то же время легко можно обеспечить работу телевизора, компьютера, Wi-Fi роутера, освещения и зарядку гаджетов.

На сколько хватит заряда

Сколько времени электромобиль сможет снабжать энергией дом, зависит от уровня потребления. Одно из главных преимуществ использования аккумулятора электрокара вместо традиционных генераторов состоит в том, что в отличие от генераторов, где топливо может напрасно расходоваться, поскольку не вся производимая электроэнергия будет израсходована, из батареи электромобиля потребители получат ровно столько энергии, сколько им нужно. Благодаря прямому подключению к аккумулятору потери энергии будут минимальными.

Заряжаем дом от электрокара: правила безопасности

Однако при использовании электромобиля в качестве генератора крайне важно соблюдать определенные правила безопасности. Автомобиль должен быть установлен на открытой площадке или под навесом. Кроме того, необходимо регулярно давать аккумулятору охлаждаться и подзаряжать его от стационарной электросети при необходимости.

В условиях блэкаутов электромобиль способен выполнять роль компактной передвижной электростанции для автономного питания жилья. Впрочем, это временное решение, пока не будет возобновлено централизованное энергоснабжение по всей стране. Автопроизводители отмечают, что такой способ использования авто не предусмотрен заводскими регламентами и может иметь некоторые риски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как безопасно заряжать электрокар от домашней сети. Для этого потребуется специальный кабель с соответствующими адаптерами.