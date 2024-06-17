Революционный гибрид с расходом горючего 2,9 л/100 км: каким будет новый BYD Seal 07 DM-i (фото)

Гибрид получил уникальные технологии

Китайский автопроизводитель BYD снова породил путаницу вокруг своей линейки моделей. В прошлом месяце появилась информация о новом автомобиле под названием Seal 07, который, как считалось, является обновленной версией текущего электромобиля Seal.

Однако, благодаря данным от правительственного ведомства, стало ясно, что Seal 07 – это совсем другой автомобиль. Об этом пишет Carnewschina.

Seal 07: технические характеристики

Новый Seal 07 является заменой для текущего гибрида Seal DM-i и оснащен гибридной системой пятого поколения от BYD. Размеры автомобиля остались неизменными по сравнению с Seal DM-i – длина 4980 мм, ширина 1890 мм, высота 1495 мм и колесная база 2900 мм.

Интересной особенностью Seal 07 DM-i является его трансмиссия. Она использует новую гибридную систему пятого поколения BYD, представленную в прошлом месяце. Ранее Seal DM-i оснащался 1,5-литровым двигателем BYD472QC мощностью 74 кВт и крутящим моментом 126 Нм. Теперь также доступна версия с 1,5-литровым турбодвигателем BYD472ZQB мощностью 115 кВт. Пока неизвестно, как будет работать новый двигатель в системе пятого поколения, но заявленная тепловая эффективность оригинального двигателя составляет 46,06%, расход топлива – 2,9 л/100 км, а запас хода – 2100 км. Однако эти показатели были достигнуты на меньших и более легких автомобилях Qin L и Seal 06 DM-i, поэтому в большем Seal 07 DM-i они, вероятно, будут хуже.

Согласно данным MIIT (Министерство промышленности и информационных технологий), для Seal 07 DM-i зарегистрированы три разных версии для продаж в Китае. Меньше всего весит 1795 кг, две другие — 1900 и 1960 кг соответственно. Две более легкие версии оснащены электродвигателем TZ210XYC мощностью 160 кВт, а более тяжелая — более мощным TZ210XYD до 200 кВт. Информации о емкости аккумулятора пока нет, но известно, что автомобили будут оснащены литий-железо-фосфатными "лезвия-аккумуляторами" BYD. Исходя из разного веса, ожидаются два разных размера батареи, где более тяжелые версии будут иметь большую емкость.

Для BYD Seal 07 DM-i будут предлагаться диски размером 17, 18 или 19 дюймов. Максимальная скорость 160-киловаттной версии составляет 185 км/ч, а 200-киловаттной — 200 км/ч.

Согласно списку опций, некоторые версии Seal 07 будут иметь панорамный люк на крыше и разные варианты дизайна передней решетки. Кроме того, есть варианты с обозначением как Seal, так и Seal 07, поэтому автомобиль может сохранить название Seal DM-i вместо Seal 07 DM-i.

Цены на текущий Seal DM-i колеблются от 149 800 до 219 800 юаней (20 650 – 30 300 долларов США), и новый автомобиль, вероятно, будет иметь похожую цену. Вопрос в том, если это действительно Seal 07 DM-i, то как связанный ранее замеченный полностью электрический Seal 07, ведь эти два автомобиля, кажется, не имеют ничего общего, кроме внешнего стиля.

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