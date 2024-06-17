Революційний гібрид із витратою пального 2,9 л/100 км: яким буде новий BYD Seal 07 DM-i (фото)

Гібрид отримав унікальні технології

Китайський автовиробник BYD знову породив плутанину навколо своєї лінійки моделей. Минулого місяця з'явилася інформація про новий автомобіль під назвою Seal 07, який, як вважалося, є оновленою версією поточного електромобіля Seal.

Однак, завдяки даним від урядового відомства, стало зрозуміло, що Seal 07 – це зовсім інший автомобіль. Про це пише Carnewschina.

Seal 07: технічні характеристики

Новий Seal 07 фактично є заміною для поточного гібрида Seal DM-i та оснащений гібридною системою п'ятого покоління від BYD. Розміри автомобіля залишилися незмінними порівняно з Seal DM-i – довжина 4980 мм, ширина 1890 мм, висота 1495 мм та колісна база 2900 мм.

Цікавою особливістю Seal 07 DM-i є його трансмісія. Вона використовує нову гібридну систему п'ятого покоління BYD, представлену минулого місяця. Раніше Seal DM-i оснащувався 1,5-літровим двигуном BYD472QC потужністю 74 кВт і крутним моментом 126 Нм. Тепер також доступна версія з 1,5-літровим турбодвигуном BYD472ZQB потужністю 115 кВт. Поки що невідомо, як працюватиме новий двигун у системі п'ятого покоління, але заявлена теплова ефективність оригінального двигуна становить 46,06%, витрата палива — 2,9 л/100 км, а запас ходу — 2100 км. Однак ці показники були досягнуті на менших і легших автомобілях Qin L та Seal 06 DM-i, тому в більшому Seal 07 DM-i вони, ймовірно, будуть гіршими.

Згідно з даними MIIT (Міністерство промисловості та інформаційних технологій), для Seal 07 DM-i зареєстровано три різні версії для продажів у Китаї. Найлегша важить 1795 кг, дві інші — 1900 і 1960 кг відповідно. Дві легші версії оснащені електродвигуном TZ210XYC потужністю 160 кВт, а важча — більш потужним TZ210XYD до 200 кВт. Інформації про ємність акумулятора поки немає, але відомо, що автомобілі будуть оснащені літій-залізо-фосфатними "леза-акумуляторами" BYD. Виходячи з різної ваги, очікуються два різні розміри батареї, де важчі версії матимуть більшу ємність.

Для BYD Seal 07 DM-i пропонуватимуться диски розміром 17, 18 або 19 дюймів. Максимальна швидкість 160-кіловатної версії становить 185 км/год, а 200-кіловатної — 200 км/год.

Згідно зі списком опцій, деякі версії Seal 07 матимуть панорамний люк на даху та різні варіанти дизайну передньої решітки. Крім того, є варіанти з позначенням як Seal, так і Seal 07, тому автомобіль може зберегти назву Seal DM-i замість Seal 07 DM-i.

Ціни на поточний Seal DM-i коливаються від 149 800 до 219 800 юанів (20 650 — 30 300 доларів США), і новий автомобіль, ймовірно, матиме схожу ціну. Питання в тому, якщо це справді Seal 07 DM-i, то як пов'язаний раніше помічений повністю електричний Seal 07, адже ці два автомобілі, здається, не мають нічого спільного, окрім зовнішнього стилю.

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