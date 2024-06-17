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Революційний гібрид із витратою пального 2,9 л/100 км: яким буде новий BYD Seal 07 DM-i (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Новий гібрид стане частиною лінійки Seal 07 Новина оновлена 17 червня 2024, 09:49
Новий гібрид стане частиною лінійки Seal 07. Фото carnewschina

Гібрид отримав унікальні технології

Китайський автовиробник BYD знову породив плутанину навколо своєї лінійки моделей. Минулого місяця з'явилася інформація про новий автомобіль під назвою Seal 07, який, як вважалося, є оновленою версією поточного електромобіля Seal.

Однак, завдяки даним від урядового відомства, стало зрозуміло, що Seal 07 – це зовсім інший автомобіль. Про це пише Carnewschina.

Seal 07: технічні характеристики

Новий Seal 07 фактично є заміною для поточного гібрида Seal DM-i та оснащений гібридною системою п'ятого покоління від BYD. Розміри автомобіля залишилися незмінними порівняно з Seal DM-i – довжина 4980 мм, ширина 1890 мм, висота 1495 мм та колісна база 2900 мм.

Цікавою особливістю Seal 07 DM-i є його трансмісія. Вона використовує нову гібридну систему п'ятого покоління BYD, представлену минулого місяця. Раніше Seal DM-i оснащувався 1,5-літровим двигуном BYD472QC потужністю 74 кВт і крутним моментом 126 Нм. Тепер також доступна версія з 1,5-літровим турбодвигуном BYD472ZQB потужністю 115 кВт. Поки що невідомо, як працюватиме новий двигун у системі п'ятого покоління, але заявлена теплова ефективність оригінального двигуна становить 46,06%, витрата палива — 2,9 л/100 км, а запас ходу — 2100 км. Однак ці показники були досягнуті на менших і легших автомобілях Qin L та Seal 06 DM-i, тому в більшому Seal 07 DM-i вони, ймовірно, будуть гіршими.

Згідно з даними MIIT (Міністерство промисловості та інформаційних технологій), для Seal 07 DM-i зареєстровано три різні версії для продажів у Китаї. Найлегша важить 1795 кг, дві інші — 1900 і 1960 кг відповідно. Дві легші версії оснащені електродвигуном TZ210XYC потужністю 160 кВт, а важча — більш потужним TZ210XYD до 200 кВт. Інформації про ємність акумулятора поки немає, але відомо, що автомобілі будуть оснащені літій-залізо-фосфатними "леза-акумуляторами" BYD. Виходячи з різної ваги, очікуються два різні розміри батареї, де важчі версії матимуть більшу ємність.

Для BYD Seal 07 DM-i пропонуватимуться диски розміром 17, 18 або 19 дюймів. Максимальна швидкість 160-кіловатної версії становить 185 км/год, а 200-кіловатної — 200 км/год.

Згідно зі списком опцій, деякі версії Seal 07 матимуть панорамний люк на даху та різні варіанти дизайну передньої решітки. Крім того, є варіанти з позначенням як Seal, так і Seal 07, тому автомобіль може зберегти назву Seal DM-i замість Seal 07 DM-i.

Ціни на поточний Seal DM-i коливаються від 149 800 до 219 800 юанів (20 650 — 30 300 доларів США), і новий автомобіль, ймовірно, матиме схожу ціну. Питання в тому, якщо це справді Seal 07 DM-i, то як пов'язаний раніше помічений повністю електричний Seal 07, адже ці два автомобілі, здається, не мають нічого спільного, окрім зовнішнього стилю.

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