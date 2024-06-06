Экономные, но не гибриды: названы 10 бензиновых авто с наименьшим расходом топлива

Эти авто потребляют меньше всего в 2024 году

Цены на бензин растут, поэтому проблема экономии горючего очень актуальна. К сожалению, гибридные авто очень дорогие, да еще известны своими проблемами с коробками передач, поэтому они не являются отличным решением для многих водителей.

В таком случае следует обратить внимание на экономичные бензиновые авто. О лучших из них рассказывает издание Motor1.

Самые экономичные бензиновые авто

По версии американского издания, хэтчбек Mitsubishi Mirage является одним из самых экономичных автомобилей в мире. Он расходует всего 6,03 литра на 100 км пути. Почти такой же показатель у Honda Civic. Этот автомобиль имеет расход горючего всего 6,5 литра на 100 км. Такой же расход и у Hyundai Elantra.

А вот популярному Nissan Versa, чтобы проехать 100 км в городе, нужно уже 6,7 литра бензина. Такой же результат и у Toyota Corolla. Ее ближайшим конкурентом является седан Kia Forte, потребляющий 6,9 литра горючего на 100 км. На седьмой и восьмой строчке с одинаковым потреблением оказались Nissan Sentra и Volkswagen Jetta. Их показатели составляют 6,9 литра на 100 км.

На предпоследней строчке рейтинга оказалась Acura Integra с расходом горючего 7,1 литра на 100 км. И рейтинг замыкает внедорожник Nissan Kicks с таким же расходом топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит зарядка популярных электрокаров с 1 июня, когда тарифы на свет выросли. Для сравнения также взяли авто с бензиновым двигателем.