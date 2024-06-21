Новый автомобиль от Huawei стал хитом: появится ли он в Украине

Китайский автопроизводитель Aito установил новый рекорд продаж электромобилей в Китае

В мире, где технологические гиганты все чаще объединяются с автомобильной индустрией, Huawei делает смелый шаг вперед. Китайский производитель электромобилей Aito, совместный проект технологического гиганта Huawei и автопроизводителя Seres, сообщил о поразительном старте продаж своего нового флагманского кроссовера M7 Ultra.

Всего за 18 дней – чуть более двух недель – новый Aito M7 Ultra разлетелся тиражом в 10 000 автомобилей. Это достижение компания называет рекордом новых энергетических транспортных средств в Китае.

Что же такого особенного в M7 Ultra?

Aito M7 Ultra является обновленной версией популярного кроссовера M7, впервые появившегося в 2022 году. Однако этот красавец не просто обновленная версия предшественника. Это технологичный шедевр на колесах, получивший футуристический дизайн с элегантной закрытой решеткой радиатора.

Одной из ключевых особенностей M7 Ultra стало использование передовой системы лидеров с дальностью обнаружения до 250 метров. Автомобиль оснащен и системой помощи водителя Huawei ADS 2.0 с возможностью обновления до более продвинутой версии 3.0 в будущем.

Размеры и конфигурации

Aito M7 Ultra предлагает покупателям выбор между пяти- и шестиместными конфигурациями салона, что делает его идеальным как для семейного использования, так и для корпоративных потребностей. Впечатляющие габариты автомобиля – 5020 мм в длину, 1945 мм в ширину и 1760 мм в высоту – обеспечивают просторный и комфортный салон. Колесная база 2820 мм дополнительно увеличивает внутреннее пространство, гарантируя пассажирам максимальный комфорт во время поездок.

Он сохраняет ту же трансмиссию электромобиля с увеличенным запасом хода, что и предыдущие версии, основанные на двигателе 1,5T мощностью 112 кВт. Версии с задним приводом оснащены электродвигателем мощностью 200 кВт, что обеспечивает крутящий момент 360 Нм. В полноприводных версиях на переднюю ось устанавливается двигатель мощностью 130 кВт с дополнительным крутящим моментом 300 Нм. Цены на Aito M7 Ultra варьируются от 39 900 до 45 400 долларов США.

Успех M7 Ultra – это не просто победа одного бренда. Это сигнал всей промышленности: правила игры меняются. Технологические гиганты входят в игру и готовы перевернуть наше представление об автомобилях с ног на голову. Быстрый старт демонстрирует растущий спрос на высокотехнологичные электромобили и укрепляет позиции Huawei как важного игрока на автомобильном рынке страны.

Следует отметить, что из Китая электрокары в Украину официально не поставляются, а завозятся только "серым" импортом. Поэтому можно ожидать, что на наших дорогах Aito M7 Ultra появится немного позже, чем на китайском рынке.

Ранее "Телеграф" писал, что Hyundai выпускает 2 дешевых электрокара в Европе. Эти модели могут появиться и в Украине.