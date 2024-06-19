Электрический брат Land Rover и Jaguar: Chery создаст новый люксовый кроссовер, несмотря на пошлины ЕС.

Chery будет выпускать люксовые "электрички" для Jaguar Land Rover

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) объявил о возвращении культового названия Freelander, но в этот раз для новой линейки электрических моделей, ориентированных на рынок Китая. Позже эти электромобили могут появиться и на глобальных рынках.

Новые электрокары Freelander будут созданы в сотрудничестве с китайской компанией Chery, которая уже 12 лет является партнером JLR. Производство будет отлажено на совместном предприятии Chery Jaguar Land Rover (CJLR) на востоке Китая.

Независимый бренд

Модели Freelander EV будут использовать архитектуру, предоставленную Chery. Эта компания производит для JLR такие модели, как Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace и удлиненные версии седанов XF и XE.

Ни одна из компаний не предоставила никаких технических подробностей, но в большинстве сообщениях в китайских СМИ говорится, что одной из них станет платформа M3X, разработанная в партнерстве с Magna International. Эта конструкция, используемая во внедорожниках Exeed RX и Chery Fulwin T10, может вмещать как гибридные силовые агрегаты, работающие на чистом сгорании, так и подключаемые к сети, но ожидается, что автомобили Freelander будут предлагать только последний вариант.

Руководство JLR позиционирует Freelander как "независимый" бренд, отделенный от существующих портфолио Chery и Jaguar Land Rover. Это позволит электромобилям цельно ориентироваться на массовый рынок Китая.

Пока новые Freelander EV будут продаваться исключительно на китайском рынке. Однако JLR имеет амбициозные планы по времени экспортировать эти электромобили на глобальные рынки. Генеральный директор JLR прокомментировал этот шаг как "важный стратегический" для компании, подчеркивающий их приверженность Китаю и дополняющий существующий бизнес в этой стране.

Ранее "Телеграф" писал, что пошлины на китайские "зеленые авто" значительно повышают. Этот радикальный шаг должен оградить европейских автопроизводителей от дешевого импорта.