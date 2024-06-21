Новий автомобіль від Huawei став хітом: чи з'явиться він в Україні

Китайський автовиробник Aito встановив новий рекорд продажів електромобілів у Китаї

У світі, де технологічні гіганти все частіше заглядають в автомобільну індустрію, Huawei робить сміливий крок вперед. Китайський виробник електромобілів Aito, спільний проєкт технологічного гіганта Huawei та автовиробника Seres, повідомив про вражаючий старт продажів свого нового флагманського кросовера M7 Ultra.

Всього за 18 днів — трохи більш як два тижні — новенький Aito M7 Ultra розлетівся накладом у 10 000 автомобілів. Це досягнення компанія називає рекордом для нових енергетичних транспортних засобів у Китаї.

Що ж такого особливого в M7 Ultra?

Aito M7 Ultra є оновленою версією популярного кросовера M7, який вперше з'явився у 2022 році. Проте цей красень — не просто оновлена версія попередника. Це технологічний шедевр на колесах, що отримав футуристичний дизайн з елегантною закритою решіткою радіатора.

Однією з ключових особливостей M7 Ultra є використання передової системи лідарів з дальністю виявлення до 250 метрів. Автомобіль також оснащений системою допомоги водію Huawei ADS 2.0 з можливістю оновлення до більш просунутої версії 3.0 у майбутньому.

Розміри та конфігурації

Aito M7 Ultra пропонує покупцям вибір між п'яти- та шестимісною конфігураціями салону, що робить його ідеальним як для сімейного використання, так і для корпоративних потреб. Вражаючі габарити автомобіля — 5020 мм у довжину, 1945 мм у ширину та 1760 мм у висоту — забезпечують просторий та комфортний салон. Колісна база у 2820 мм додатково збільшує внутрішній простір, гарантуючи пасажирам максимальний комфорт під час поїздок.

Він зберігає ту ж трансмісію електромобіля зі збільшеним запасом ходу, що й попередні версії, засновані на двигуні 1,5T потужністю 112 кВт. Версії із заднім приводом оснащені електродвигуном потужністю 200 кВт, що забезпечує крутний момент 360 Нм. У повнопривідних версіях на передню вісь встановлюється двигун потужністю 130 кВт з додатковим моментом, що крутить, 300 Нм. Ціни на Aito M7 Ultra варіюються від 39900 до 45400 доларів США.

Успіх M7 Ultra – це не просто перемога одного бренду. Це сигнал всій індустрії: правила гри змінюються. Технологічні гіганти входять у гру, і вони готові перевернути наше уявлення про автомобілі з ніг на голову. А швидкий старт демонструє зростаючий попит на високотехнологічні електромобілі та зміцнює позиції Huawei як важливого гравця на автомобільному ринку країни.

Слід зауважити, що з Китаю електрокари в Україну офіційно не постачаються, а завозяться лише сірим імпортом. Тому можна очікувати, що на наших дорогах Aito M7 Ultra з'явиться трішки пізніше, ніж на Китайському ринку.

Раніше "Телеграф" писав, що Hyundai випускає 2 дешевих електрокари в Європі. Ці моделі можуть з’явитись і в Україні.