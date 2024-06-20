Hyundai выпускает 2 дешевых электрокара в Европе: модели могут появиться и в Украине

Эти модели станут серьезными конкурентами для других европейских брендов.

Пока некоторые скептики предрекают замедление темпов электромобилизации, Hyundai уверенно продвигается вперед в этом направлении. Компания планирует расширить свое присутствие на европейском рынке электромобилей, выпуская две новые модели.

Это бюджетный электрокар и новый представитель линейки IONIQ. Соответствующую информацию получил сайт Еlectrek.

Какими будут новые электромобили от Hyundai Europe

Руководство Hyundai Europe не видит признаков стагнации в росте продаж электрокаров в регионе в ближайшие годы. Генеральный директор Hyundai Europe Майкл Коул рассчитывает на сохранение положительной динамики благодаря выходу новых моделей в ключевых сегментах рынка. На Европейском конгрессе автомобильных новостей Коул отметил, что Hyundai ставит цель достичь доли электромобилей на уровне 14 процентов или даже больше общего объема продаж в Европе в этом году.

Несмотря на то, что некоторые страны Европы, в частности Германия, отменили субсидии на приобретение электрокаров, что привело к падению продаж на 31% в мае по сравнению с предыдущим годом, Hyundai настроена наращивать присутствие в этом сегменте с целью закрепить лидерские позиции в эпоху электромобилей.

Частично уверенность компании обусловлена ​​выходом на рынок двух новых электромобилей – бюджетной модели Inster EV стоимостью до 27 000 долларов (25 000 евро) и новой модели линейки IONIQ.

Субкомпактный Inster EV создан на базе бензинового Casper для внутреннего рынка Кореи, который стоит около 15 000 долларов. Поэтому ожидаемая стартовая цена электрической версии не превысит 25 000 евро. По оценкам Hyundai, запас хода Inster EV будет достигать 355 км по циклу WLTP.

Что касается нового представителя линейки IONIQ, то эта модель будет представлена ​​позже в этом году. Детали пока не разглашаются, однако, вероятно, новинку построят на платформе E-GMP, благодаря чему она будет запас хода более 480 км, возможность быстрой зарядки менее чем за 20 минут и доступную цену.

С выходом двух новых электромобилей к 2025 году Коул прогнозирует, что в следующем году доля электрокаров Hyundai в Европе составит около 20%.

Хотя компания критикует решение Германии упразднить стимулы на покупку электромобилей, считая это ложным сигналом для поддержки данной технологии, Hyundai настроена гибко реагировать на рыночные условия и конкурентную среду, внося необходимые корректировки при необходимости.

Между тем, в США Hyundai готовится запустить производство на своем первом заводе по выпуску электромобилей и аккумуляторов в Джорджии. Это произойдет уже в этом году. Первой модернизированной моделью станет IONIQ 5 2025, а составленные на этом предприятии электромобили Hyundai будут иметь право на налоговый кредит в размере 7500 долларов.

Генеральный директор Hyundai Motor Group Чан Чже Хун подтвердил, что в США электромобили являются "приоритетом", поскольку ожидается, что завод Metaplant стоимостью 7,6 млрд долларов позволит значительно нарастить производственные мощности.

Ранее "Телеграф" писал, что зарядка электрокара через 10 минут станет реальностью уже в этом году. Однако в Украине инфраструктуры пока нет.