Топ-5 самых экономичных моделей авто 2024 года: сколько они стоят в Украине

Гибриды сделают ваши поездки дешевле

В эпоху высоких цен на горючее и обострение экологических проблем экономичность автомобиля становится одним из важнейших критериев для многих покупателей. Автопроизводители прилагают немалые усилия, внедряя инновационные технологии для уменьшения потребления топлива своих моделей.

То ли гибридные системы, то ли новейшие турбодизели — конструкторы применяют различные решения для достижения максимальной эффективности топлива. При этом экономичность больше не означает компромисс в динамике и оснащении.

BMW 330e (гибрид)

Расход топлива: 1,6 л/100 км в смешанном цикле

Плагин-гибрид BMW 330e возглавляет этот рейтинг благодаря реальной экономии топлива. Сочетание 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора обеспечивает не только отличную динамику, но и низкое потребление бензина на уровне 1,6 л/100 км. Однако высокотехнологичный гибрид баварской марки будет стоить в Украине минимум 1,2 млн грн и больше для новых моделей.

Toyota Prius (гибрид)

Расход топлива: 3,1 л/100 км

Культовый гибрид Toyota Prius занимает вторую строчку. Его комбинированный расход топлива составляет 3,1 л/100 км, что достигается благодаря слаженной работе бензинового двигателя и электромотора. За надежность и экономичность Prius придется заплатить минимум 900 тысяч гривен.

Hyundai IONIQ (гибрид)

Расход топлива: 3,4 л/100 км

Тройку лидеров замыкает Hyundai IONIQ с идентичной Toyota Prius гибридной системой. Его смешанный расход горючего составляет 3,4 л/100 км. Корейский гибрид может стать более бюджетной альтернативой Prius с ожидаемой ценой от 750 тыс. грн.

Peugeot 208 1.5 BlueHDi (дизель)

Расход топлива: 3,6 л/100 км

В сегменте компактных хэтчбеков следует обратить внимание на дизельный Peugeot 208 с показателем 3,6 л/100 км в смешанном цикле. Благодаря экономному 1,5-литровому турбодизелю он станет практическим выбором для многих украинцев, особенно с учетом ожидаемой цены около 550 тыс. грн.

Skoda Octavia 2.0 TDI (дизель)

Расход топлива: 4,1 л/100 км

Замыкает пятерку лидеров дизельная версия популярной Skoda Octavia. Ее 2,0-литровый турбодизель тратит всего 4,1 л/100 км в сочетании с практичностью универсала или лифтбека. Принимая во внимание бренд и просторный салон, цена модели в Украине будет стартовать примерно от 700 тыс. грн.

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