Торговая война с ЕС: Китай призывает ввести более высокие налоги на европейские авто

Китайские автопроизводители призвали правительство Китая ввести импортную пошлину

Торговая напряженность между Китаем и Европейским Союзом обостряется из-за потенциальных пошлин на китайские электромобили. Пекин рассматривает возможность введения более высоких импортных тарифов на автомобили из ЕС в ответ на вероятные ограничения Брюсселя.

Китайские автомобильные компании призвали правительство Китая ввести импортную пошлину до 25% на автомобили из Европейского Союза в ответ на потенциальные тарифы, которые ЕС может наложить на китайские электромобили. Об этом сообщает BBC.

С чем связано решение

Предлагаемые меры, прежде всего, направлены на автомобили из ЕС с большими бензиновыми двигателями. На прошлой неделе ЕС объявил предварительное решение о введении пошлин до 38% на китайских производителей электромобилей с 4 июля.

Представители китайской автомобильной отрасли призвали правительство Китая принять решительные контрмеры против ЕС в рамках правил Всемирной торговой организации, введя высшие временные пошлины на импорт крупных бензиновых автомобилей из Европы. На прошлой неделе Европейская комиссия объявила предварительный вывод, что китайские производители электромобилей столкнутся с пошлинами, если переговоры с китайскими властями не дадут удовлетворительного результата.

Компании, которые сотрудничали с расследованием, начатым в октябре, будут иметь среднюю пошлину 21%, тогда как несотрудничающие могут столкнуться с пошлиной 38,1%. Эти дополнительные сборы будут прилагаться к имеющимся 10% пошлинам на все электромобили, произведенные в Китае.

Такой шаг ЕС делает после того, как США повысили свою пошлину на китайские электромобили с 25% до 100% в прошлом месяце. Китайское правительство осудило эти решения как протекционистские меры и уже начало возмездные действия.

Ранее "Телеграф" писал, что ЕС жестко накажет свои автобренды, перенесшие производство в Китай. Это может помешать прибыльности и инвестициям европейских компаний в разработку электромобилей.