Электромобили оказались не такими надежными, как считалось: результаты исследования удивляют

Электрокары имеют больше проблем с надежностью, чем обычные автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями

Электрокары считают будущим автомобильной промышленности, однако новое исследование обнаружило, что они пока значительно уступают традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания по показателям надежности. Эта проблема может стать серьезным препятствием для широкого внедрения электромобилей на рынке.

Согласно новому исследованию Consumer Reports, электромобили (EV) и гибридные автомобили с возможностью подзарядки (PHEV) испытывают значительно больше проблем с надежностью, чем традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Электромобили менее надежны

Исследование, основанное на отзывах более 330 000 владельцев автомобилей, выявило, что электромобили испытывают на 79% больше проблем, чем обычные автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями. Самыми распространенными проблемами для электромобилей являются:

перегрев электродвигателей,

проблемы с системами зарядки,

проблемы с аккумуляторными батареями.

В Consumer Reports объясняют это "детскими болезнями" новой технологии. Большинство производителей электромобилей либо являются новичками в этой отрасли, либо это новые компании, которые только начинают выпускать автомобили.

Гибриды с подзарядкой еще хуже

Ситуация еще хуже для гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV). Они испытывают на 146% больше проблем, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Причина в том, что PHEV совмещают сложные системы электрического и бензинового приводов.

Обычные гибриды лучше

Однако обычные гибридные автомобили без возможности подзарядки оказались на 26% надежнее традиционных автомобилей. Это объясняется большим опытом производителей в создании таких гибридных систем.

Итак, хотя электромобили считаются более простыми в обслуживании из-за меньшего количества движущихся частей, на практике они пока испытывают больше проблем с надежностью по сравнению с обычными автомобилями. Производителям еще нужно время, чтобы отработать новые технологии.

Ранее "Телеграф" писал, что зарядка электрокара через 10 минут станет реальностью уже в этом году. Однако воспользоваться ею смогут далеко не все водители.