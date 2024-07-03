Ревут по полной: 12 шестицилиндровых самых надежных легенд мирового автопрома всех времен

Шесть цилиндров – это не просто конфигурация двигателя, это философия автомобильного совершенства.

В автомобильной индустрии шестицилиндровые двигатели всегда занимали особое место, объединяя в себе мощность, эффективность, надежность и характерное звучание. Шесть цилиндров – магическое число в мире автомобилей. Оно сулит идеальный баланс между мощностью и изысканностью.

От ревущих суперкаров до надежных внедорожников – эти двенадцать автомобилей доказали, что "шестерка" может быть не менее впечатляющей, чем V8 или V12. Вот подборка самых лучших шестицилиндровых творений по версии TopGear.

Nissan Skyline GT-R R34.

Этот легендарный "Годзилла" с двигателем RB26 стал культовым не только благодаря фильмам "Форсаж". Культовый японский спортивный автомобиль имеет 2,6-литровый агрегат с двумя турбинами мощностью 276 л.с. И это только начало эпической саги о тюнинге.

Jaguar XJ220

Британский рекордсмен – некогда самый быстрый серийный автомобиль в мире. Суперкар с 3,5-литровым V6 с двумя турбинами, установивший рекорд скорости в 212 миль/час.

BMW E46 M3 CSL

Немецкое совершенство в 55 л.с., карбоновый кузов и звук, от которого муравьи по коже. Легендарная версия M3 с 3,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S54 – это, возможно, лучший M3 всех времен.

Toyota Supra A80

Культовый японский спорткар с надежным двигателем 2JZ, способным выдерживать огромный буст. Двигатель 2JZ стал синонимом надежности и потенциала. 2000 лошадиных сил? Для Supra это только разминка.

Jeep Cherokee (XJ)

Бессмертный американец – этот рядный шестицилиндровый двигатель мог пережить апокалипсис. Легендарный внедорожник с 4,0-литровым шестицилиндровым двигателем AMC. Настоящий символ американской надежности.

Lancia Stratos

Легендарный раллийный автомобиль с V6 от Ferrari мощностью около 280 л. С сердцем Ferrari и дизайном из космической оперы, Stratos покорил мир ралли и наши сердца.

Honda NSX NA1

NSX доказал, что суперкары могут быть надежными. Это первое поколение японского суперкара с высоковращающимся V6. Он имел 3,0-литровый V6 VTEC мощностью 274 л. при 7300 об/мин.

Форд Falcon XR6 Sprint

Специальная ограниченная серия австралийского седана Ford Falcon, выпущенная в 2016 году. Седан с турбированным рядным шестицилиндровым двигателем Barra мощностью 496 л.с. Австралийцы знают, как заставить двигатель реветь.

Mercedes-AMG One

Это дорожный автомобиль с технологиями Formula 1. Он создан на основе болидов Mercedes F1 W06 Hybrid. Это как надеть смокинг на тигра – элегантно, но опасно.

Alfa Romeo 147 GTA

Это высокопроизводительная версия компактного хэтчбека Alfa Romeo 147, выпускавшаяся с 2002 по 2005 год. С 3,2-литровым V6 Busso мощностью 247 л.с. и максимальной скоростью 246 км/ч.

Ferrari 296 GTB

Современный гибридный суперкар с 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом общей мощностью 820 л.с. Ferrari доказала, что будущее может быть еще мощнее прошлого.

Porsche 911 GT3 RS 4.0

Спортивное купе с 4,0-литровым атмосферным оппозитным шестицилиндровым двигателем Mezger мощностью 500 л. Это не двигатель, это произведение искусства.

Эти двенадцать автомобилей – не просто транспортные средства. Они легенды, изменившие автомобильный мир. Каждый из них имеет свою уникальную историю, характер и душу. От трасс Нюрбургринга до улиц Токио, от раллийных этапов до красных ковров – эти шестицилиндровые шедевры оставили вечный след в истории автомобилестроения.

Ранее "Телеграф" писал о двигателе Volkswagen с ресурсом до 1 млн км. Он установлен на разные модели Volkswagen, такие как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan.