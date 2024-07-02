Названы топ-8 летних шин 2024 года по реальным отзывам

Выбор шин — задача сверхсложная

Лето в разгаре, а это значит, что многие уже "переобули" свой автомобиль. Но если вы еще не успели это сделать или планируете обновить резину, возникает вопрос: какие летние шины лучше купить? Выбирать их наугад – не самая лучшая идея.

Разумнее обратиться к рейтингам летних шин, а самый надежный способ определить качество – это испытание. "Телеграф" проанализировал результаты нескольких независимых тестов, отобрал модели с хорошими оценками и составил собственный рейтинг шин для легковых автомобилей 2024 года в популярных размерах от 13 до 19 дюймов.

Лучшие летние шины 2024 года: список моделей

Continental UltraContact

Continental UltraContact зарекомендовали себя как шины с отличной управляемостью на сухой и мокрой дороге. Они получили высокие оценки за торможение и топливную экономичность, но оказывают среднее сопротивление аквапланированию.

Nokian Hakka Green 3

Nokian Hakka Green 3 (также известная как Ikon Autograph Eco 3) отличается легкостью, низким сопротивлением качению и хорошим акустическим комфортом. Эти шины обеспечивают точные реакции на руль и обладают высоким ресурсом.

Cordiant Comfort 2

Для ограниченного бюджета Cordiant Comfort 2 предлагает сбалансированные характеристики. Они демонстрируют хорошее сцепление на сухой дороге и эффективное торможение, но менее уверенно чувствуют себя при экстремальных маневрах на мокром асфальте.

Yokohama BluEarth-Es

Yokohama BluEarth-Es отличилась отличными показателями на сухом асфальте, особенно в поворотах. Эти шины обеспечивают плавный ход и низкий уровень шума, но обладают средними сцепными свойствами на мокром покрытии.

Sailun Atrezzo Elite

Китайские Sailun Atrezzo Elite предлагают отличную плавность хода, уверенное торможение и низкий уровень шума. Однако их управляемость на мокром асфальте оставляет желать лучшего.

Nordman SX3

Nordman SX3 (или Ikon Nordman SX3) хорошо противостоит аквапланированию и экономична, но имеет средние сцепные свойства на мокром асфальте и высокий уровень шума.

Formula Energy

Formula Energy обеспечивает стабильное поведение автомобиля на сухом асфальте и хорошее сопротивление аквапланированию. Эти шины экономичны и комфортны, но имеют среднюю управляемость на мокром покрытии.

Viatti Strada 2

Viatti Strada 2 завершают список. Они характеризуются уверенным торможением и хорошим сопротивлением аквапланированию. Однако они обладают сложной управляемостью, низкой экономичностью и невысокой плавностью хода.

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