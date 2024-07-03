Ревуть на повну: 12 шестициліндрових найнадійніших легенд світового автопрому всіх часів

Шість циліндрів — це не просто конфігурація двигуна, це філософія автомобільної досконалості.

У світі автомобільної індустрії шестициліндрові двигуни завжди займали особливе місце, поєднуючи в собі потужність, ефективність, надійність та характерне звучання. Шість циліндрів — магічне число у світі автомобілів. Воно обіцяє ідеальний баланс між потужністю та вишуканістю.

Від ревучих суперкарів до надійних позашляховиків — ці дванадцять автомобілів довели, що "шістка" може бути не менш вражаючою, ніж V8 чи V12. Ось добірка найкращих шестициліндрових творінь за версією TopGear.

Nissan Skyline GT-R R34.

Цей легендарний "Годзілла" з двигуном RB26 став культовим не лише завдяки фільмам "Форсаж". Культовий японський спорткар має 2,6-літровий агрегат з двома турбінами потужністю 276 к.с. І це лише початок епічної саги про тюнінг.

Jaguar XJ220

Британський рекордсмен – колись найшвидший серійний автомобіль у світі. Суперкар з 3,5-літровим V6 з двома турбінами, який встановив рекорд швидкості у 212 миль/год.

BMW E46 M3 CSL

Німецька досконалість у 55 к.с., карбоновий кузов і звук, від якого мурашки по шкірі. Легендарна версія M3 з 3,2-літровим рядним шестициліндровим двигуном S54 — це, можливо, найкращий M3 усіх часів.

Toyota Supra A80

Культовий японський спорткар з надійним двигуном 2JZ, здатним витримувати величезний буст. Двигун 2JZ став синонімом надійності та потенціалу. 2000 к.с.? Для Supra це лише розминка.

Jeep Cherokee (XJ)

Невмирущий американець – цей рядний шестициліндровий двигун міг пережити апокаліпсис. Легендарний позашляховик з 4,0-літровим шестициліндровим двигуном AMC.Справжній символ американської надійності.

Lancia Stratos

Легендарний ралійний автомобіль з V6 від Ferrari потужністю близько 280 к.с. З серцем Ferrari та дизайном з космічної опери, Stratos підкорив світ ралі та наші серця.

Honda NSX NA1

NSX довів, що суперкари можуть бути надійними. Це перше покоління японського суперкара з високообертовим V6. Він мав 3,0-літровий V6 VTEC потужністю 274 к.с. при 7300 об/хв.

Ford Falcon XR6 Sprint

Спеціальна обмежена серія австралійського седана Ford Falcon, випущена в 2016 році. Седан з турбованим рядним шестициліндровим двигуном Barra потужністю 496 к.с. Австралійці знають, як змусити двигун ревіти.

Mercedes-AMG One

Це дорожній автомобіль з технологіями Formula 1. Він створений на основі болідів Mercedes F1 W06 Hybrid. Це як одягнути смокінг на тигра — елегантно, але небезпечно.

Alfa Romeo 147 GTA

Це високопродуктивна версія компактного хетчбека Alfa Romeo 147, яка випускалася з 2002 по 2005 рік. З 3,2-літровим V6 Busso потужністю 247 к.с. і максимальною швидкістю 246 км/год.

Ferrari 296 GTB

Сучасний гібридний суперкар з 3,0-літровим V6 з подвійним турбонаддувом загальною потужністю 820 к.с. Ferrari довела, що майбутнє може бути ще потужнішим за минуле.

Porsche 911 GT3 RS 4.0

Спортивне купе з 4,0-літровим атмосферним опозитним шестициліндровим двигуном Mezger потужністю 500 к.с. Це не двигун, це витвір мистецтва.

Ці дванадцять автомобілів — не просто транспортні засоби. Вони — легенди, що змінили автомобільний світ. Кожен з них має свою унікальну історію, характер та душу. Від трас Нюрбургрингу до вулиць Токіо, від ралійних етапів до червоних килимів — ці шестициліндрові шедеври залишили вічний слід в історії автомобілебудування.

Раніше "Телеграф" писав про двигун Volkswagen з ресурсом до 1 млн км. Він встановлений на різні моделі Volkswagen, такі як Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan.