Ревуть на повну: 12 шестициліндрових найнадійніших легенд світового автопрому всіх часів
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Шість циліндрів — це не просто конфігурація двигуна, це філософія автомобільної досконалості.
У світі автомобільної індустрії шестициліндрові двигуни завжди займали особливе місце, поєднуючи в собі потужність, ефективність, надійність та характерне звучання. Шість циліндрів — магічне число у світі автомобілів. Воно обіцяє ідеальний баланс між потужністю та вишуканістю.
Від ревучих суперкарів до надійних позашляховиків — ці дванадцять автомобілів довели, що "шістка" може бути не менш вражаючою, ніж V8 чи V12. Ось добірка найкращих шестициліндрових творінь за версією TopGear.
Nissan Skyline GT-R R34.
Цей легендарний "Годзілла" з двигуном RB26 став культовим не лише завдяки фільмам "Форсаж". Культовий японський спорткар має 2,6-літровий агрегат з двома турбінами потужністю 276 к.с. І це лише початок епічної саги про тюнінг.
Jaguar XJ220
Британський рекордсмен – колись найшвидший серійний автомобіль у світі. Суперкар з 3,5-літровим V6 з двома турбінами, який встановив рекорд швидкості у 212 миль/год.
BMW E46 M3 CSL
Німецька досконалість у 55 к.с., карбоновий кузов і звук, від якого мурашки по шкірі. Легендарна версія M3 з 3,2-літровим рядним шестициліндровим двигуном S54 — це, можливо, найкращий M3 усіх часів.
Toyota Supra A80
Культовий японський спорткар з надійним двигуном 2JZ, здатним витримувати величезний буст. Двигун 2JZ став синонімом надійності та потенціалу. 2000 к.с.? Для Supra це лише розминка.
Jeep Cherokee (XJ)
Невмирущий американець – цей рядний шестициліндровий двигун міг пережити апокаліпсис. Легендарний позашляховик з 4,0-літровим шестициліндровим двигуном AMC.Справжній символ американської надійності.
Lancia Stratos
Легендарний ралійний автомобіль з V6 від Ferrari потужністю близько 280 к.с. З серцем Ferrari та дизайном з космічної опери, Stratos підкорив світ ралі та наші серця.
Honda NSX NA1
NSX довів, що суперкари можуть бути надійними. Це перше покоління японського суперкара з високообертовим V6. Він мав 3,0-літровий V6 VTEC потужністю 274 к.с. при 7300 об/хв.
Ford Falcon XR6 Sprint
Спеціальна обмежена серія австралійського седана Ford Falcon, випущена в 2016 році. Седан з турбованим рядним шестициліндровим двигуном Barra потужністю 496 к.с. Австралійці знають, як змусити двигун ревіти.
Mercedes-AMG One
Це дорожній автомобіль з технологіями Formula 1. Він створений на основі болідів Mercedes F1 W06 Hybrid. Це як одягнути смокінг на тигра — елегантно, але небезпечно.
Alfa Romeo 147 GTA
Це високопродуктивна версія компактного хетчбека Alfa Romeo 147, яка випускалася з 2002 по 2005 рік. З 3,2-літровим V6 Busso потужністю 247 к.с. і максимальною швидкістю 246 км/год.
Ferrari 296 GTB
Сучасний гібридний суперкар з 3,0-літровим V6 з подвійним турбонаддувом загальною потужністю 820 к.с. Ferrari довела, що майбутнє може бути ще потужнішим за минуле.
Porsche 911 GT3 RS 4.0
Спортивне купе з 4,0-літровим атмосферним опозитним шестициліндровим двигуном Mezger потужністю 500 к.с. Це не двигун, це витвір мистецтва.
Ці дванадцять автомобілів — не просто транспортні засоби. Вони — легенди, що змінили автомобільний світ. Кожен з них має свою унікальну історію, характер та душу. Від трас Нюрбургрингу до вулиць Токіо, від ралійних етапів до червоних килимів — ці шестициліндрові шедеври залишили вічний слід в історії автомобілебудування.
Раніше "Телеграф" писав про двигун Volkswagen з ресурсом до 1 млн км. Він встановлений на різні моделі Volkswagen, такі як Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan.