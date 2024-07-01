Подорожание бензина переносится: эксперт назвал новую дату введения акцизов

Горючее не подорожало

Несмотря на страшные прогнозы, что с 1 июля в Украине значительно увеличится в цене все топливо, стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне показателей на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что бензин должен подорожать на 1,5 гривны, а дизель на 2. Но этого не произошло.

Дело в том, что рассмотрение соответствующего законопроекта еще не завершено. И окончательного решения нет. Своим мнением по этому вопросу поделился известный эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Специалист из Консалтинговой группы "А-95" рассказал, что рассмотрение законопроекта вызывает беспокойство. Вернее, Куюна "откровенно тошнит" от этого.

В частности, он рассказал, что все промышленные предприятия, газодобывающие компании, аграрии и торговцы сжиженным газом выступили против. Они требуют введения льгот, а не увеличения налогов или акцизов. Поэтому нардепы "сорвали сроки голосования". В депутатских кругах теперь называют новую дату введения акцизов на горючее. По его мнению, это произойдет 1 сентября. Впрочем, дата ориентировочная и может измениться.

Но для государства это решение очень и очень невыгодно. За два месяца бюджет недополучит 12 миллиардов гривен от новых акцизов.

Что касается актуальных цен на топливо, то оно осталось почти на уровне прошлой недели. По данным сайта Минфин, в понедельник, 1 июля, цены на бензин А-95-премиум в среднем составляют 60,13 грн, обычный А-95 стоит 56,58 грн, бензин А-92 стоит 53,62 грн, цены на дизель составляют 52,66 грн, а автогаз – 26.60 грн.

Ранее Телеграф писал, что в Украине резко подорожал один вид горючего. Такого не видели уже несколько месяцев.