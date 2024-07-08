Многие водители не помнят этого правила: как можно двигаться задним ходом в туннелях

В этой дорожной ситуации в тоннеле зафиксировано грубое нарушение правил: кто из водителей допускает ошибку.

Даже опытные водители иногда пренебрегают важными правилами дорожного движения, создавая опасность для себя и других. Одной из распространенных причин возникновения аварийных ситуаций есть движение задним ходом.

На фото изображена ситуация в туннеле, где белый легковой автомобиль двигается в направлении, противоположном обычному движению (что указано желтыми стрелками на дороге). Водитель грузовика голубого цвета, который находится на въезде в тоннель, также двигается в противоположном направлении. Это свидетельствует о том, что водители выполняют непростой маневр. Но разрешен ли он ПДД?

Кто из водителей нарушает правила

На участках с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью (например, в туннелях, на мостах) движение задним ходом особенно опасно. Следовательно, пункт 10.10 ПДД Украины устанавливает конкретные места, где движение задним ходом категорически запрещено.

Согласно этому пункту, запрещается двигаться задним ходом на:

Автомагистрали и дороги для автомобилей. Железнодорожные переезды. Пешеходные переходы. Перекрестках. Мостах, путепроводах, эстакадах. В туннелях, на въездах и выездах из них. Участки дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Этот запрет обусловлен высоким риском создания аварийных ситуаций при движении задним ходом в указанных местах. А в туннелях такой маневр опасен, поскольку ограничивает обзор водителя и может привести к столкновению с другими транспортными средствами, двигающимися в правильном направлении. То есть, оба водителя на рисунке грубо нарушают правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно вернуть на перекрестке, где два автомобиля пытаются совершить разные маневры.