Ошибается почти половина водителей: как правильно вернуть на этом перекрестке (видео)

Ответ может удивить даже опытных водителей и напоминает о важности внимательного анализа дорожной ситуации.

В мире, где каждый день миллионы водителей выезжают на дороги, знание правил дорожного движения становится не просто важным, а жизненно необходимым. Ведь каждый выезд на дороги предлагает автомобилистам очередную головоломку.

Популярный украинский YouTube канал "Тримай кермо" помогает водителям и всем, кто интересуется правилами дорожного движения, увереннее чувствовать себя за рулем. На этот раз в их видеоупражнении внимание сосредоточено на непростой ситуации на регулируемом перекрестке, где два автомобиля пытаются совершить разные маневры.

Ситуация на перекрестке

Представьте себе перекресток, к которому подъезжают два автомобиля: желтый и зеленый. Желтая машина намерена повернуть налево, а зеленая — направо. На перекрестке установлен светофор, показывающий зеленый свет, не запрещая ни один из маневров. Казалось бы простая ситуация, но не все так однозначно.

Ключевые элементы ситуации

Перекресток является регулируемым (наличие светофора). На перекрестке установлен знак 2.1 "Дать дорогу". Также присутствует знак 4.1 "Движение прямо". Зеленый свет светофора разрешает движение обоим автомобилям.

Анализ ситуации

Согласно пункту 8.3 Правил дорожного движения Украины, сигналы светофора (кроме желтого мигающего) имеют преимущество над дорожными знаками приоритета. Это означает, что знак 2.1 "Дать дорогу" в данной ситуации не действует. Однако знак 4.1 "Движение прямо" не является знаком приоритета, а следовательно, остается в силе даже при зеленом сигнале светофора. Этот знак разрешает движение только прямо и запрещает поворот на данном перекрестке.

Вывод

Исходя из анализа ситуации, можно заключить, что именно зеленый автомобиль нарушает правила дорожного движения. Пытаясь повернуть направо, она игнорирует знак "Движение прямо", запрещающий этот маневр.

Желтый автомобиль, который намерен повернуть налево, не нарушает правил, поскольку знак 4.1 "Движение прямо" распространяется только на тот перекресток, на котором он установлен. Следовательно, поворот налево на следующем перекрестке для желтого автомобиля разрешен.

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