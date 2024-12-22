Космический мусор скопился возле оккупированного Крыма и часть этого мусора — остатки ракет

Над Крымом ежеминутно фиксируются космические объекты

Над Крымским полуостровом зафиксировали значительное скопление космического мусора. Значительную его часть составляют обломки ракет.

Об этом свидетельствуют данные портала platform.leolabs.space, отслеживающего движение спутников и космического мусора в реальном времени.

Каждый день над территорией Украины пролетают десятки разнообразных космических объектов. Часть из них можно увидеть невооруженным глазом, например спутники, однако большинство остается невидимым для наблюдателей с Земли.

Портал позволяет всем людям наблюдать за передвижением спутников и космического мусора над территорией страны. Онлайн карта демонстрирует, что именно над Крымским полуостровом сосредоточено значительное количество орбитальных объектов.

По данным специалистов портала, количество неизвестных фрагментов и обломков ракет на околоземной орбите ежегодно увеличивается. Отработанные ступени ракет и остающиеся на орбите фрагменты представляют реальную угрозу. Они могут повлечь за собой масштабную космическую катастрофу.

Скриншот по визуализации

Над оккупированным РФ Крымским полуостровом ежеминутно пролетают всевозможные космические объекты. Среди них значительную часть составляют именно обломки ракет и их отработанные ступени.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что над Киевом пролетает одновременно с десяток спутников. Некоторые из них можно увидеть в небе, а большинство нет.