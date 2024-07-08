Багато хто з водіїв не пам’ятає цього правила: як можна рухатися заднім ходом у тунелях

У цій дорожній ситуації в тунелі зафіксовано грубе порушення правил: хто з водіїв припускається прмилки

Навіть досвідчені водії іноді нехтують важливими правилами дорожнього руху, створюючи небезпеку для себе та інших. Однією з поширених причин виникнення аварійних ситуацій є рух заднім ходом.

На фото зображено ситуацію в тунелі, де білий легковий автомобіль рухається в напрямку, протилежному звичайному руху (що вказано жовтими стрілками на дорозі). Водій вантажівки блакитного кольору, яка знаходиться на в'їзді в тунель, також рухається у протилежному напрямку. Це свідчить про те, що водії, виконують непростий маневр. Але чи дозволений він ПДР?

Хто з водіїв порушує правила

На ділянках з обмеженою оглядовістю або недостатньою видимістю (наприклад, у тунелях, на мостах) рух заднім ходом є особливо небезпечним. Отже, пункт 10.10 ПДР України встановлює конкретні місця, де рух заднім ходом категорично заборонений.

Згідно з цим пунктом, забороняється рухатися заднім ходом на:

Автомагістралях та дорогах для автомобілів. Залізничних переїздах. Пішохідних переходах. Перехрестях. Мостах, шляхопроводах, естакадах. У тунелях, на в'їздах і виїздах з них. Ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю.

Ця заборона обумовлена високим ризиком створення аварійних ситуацій при русі заднім ходом у зазначених місцях. А в тунелях такий маневр є небезпечним, оскільки обмежує огляд водія та може призвести до зіткнення з іншими транспортними засобами, що рухаються в правильному напрямку. Тобто, обидва водії на малюнку грубо порушують правила дорожнього руху.

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