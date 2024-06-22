Кто проедет перекресток первым? На этой задаче "зависла" половина опытных водителей (видео)

Эта ситуация может случиться с каждым водителем

Некоторые дорожные ситуации могут оказаться настоящим испытанием даже для опытных водителей. Одна из таких ситуаций, вызвавшая немало споров, касается очередности проезда на регулируемом перекрестке.

Решить эту головоломку оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Разобрать интересную ситуацию, с которой может столкнуться каждый водитель на украинских дорогах, предлагает Youtube-канал "За!Правилами".

В видео изображена не очень типичная ситуация на регулируемом перекрестке. С одной стороны на дороге остановился зеленый автомобиль, пытающийся развернуться. Для него на светофоре включен зеленый свет. Однако движение разрешено только направо.

Кто проедет первым?

С противоположной стороны перекресток пытается проехать прямо водитель грузовика. Для него (что логично) тоже зеленый свет. Перпендикулярно им на перекрестке стоит белый автомобиль, у которого горит правый указатель поворота. Для него на светофоре – красный цвет с зеленой стрелкой вправо. Но движение ему разрешено только прямо. Так кто же проедет первым?

Поскольку всем разрешено движение, то логично подумать, что водители будут руководствоваться правилом препятствия вправо. Но это очень большая ошибка. Здесь преимущество получат те, для кого сигнал светофора – зеленый. То есть белый автомобиль должен дать дорогу зеленому и грузовику. Но откуда он должен знать, что зеленый автомобиль разворачивается, а не поворачивает налево? Ведь тогда их траектории не пересекаются. Никак. Он все равно должен уступить дорогу. Но поворачивать налево зеленому авто просто нельзя, ведь тогда он выедет на дорогу с односторонним движением.

Согласно Пункту 16.6, при повороте налево или развороте на перекрестке водитель автомобиля должен уступить дорогу движущимся навстречу. Поэтому первым проедет грузовик, потом зеленый автомобиль, а последним может проехать белая машина.

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