В МВФ спрогнозировали, когда закончится война в Украине

Существует два сценария

В Международном валютном фонде прогнозируют, что война в Украине продлится до середины 2026 года. Там обновили негативный сценарий, предусматривающий более длительную и интенсивную войну и более длительный и интенсивный шок для экономики.

Об этом говорится в Меморандуме по МВФ, пишет РБК-Украина. В то же время базовый сценарий предполагает, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.

По данным МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в отрицательном сценарии составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов в базовом сценарии. Прогнозы основных макроэкономических переменных для этого сценария заметно хуже, чем в базовом сценарии, и подразумевают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и более устойчивую инфляцию.

Также сценарий предполагает, что шок начнется в первом квартале 2025 года и будет иметь сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов и повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключение электроэнергии по сравнению с базовым сценарием. В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Дисбаланс на валютном рынке снова появится и, как ожидается, сохранится в течение более длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.

МВФ прогнозирует, что дальнейшее возобновление производства будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ухудшению динамики рабочей силы, а также ослаблению балансов, вследствие чего производство будет оставаться ниже довоенного уровня в течение длительного времени. Текущий негативный сценарий предполагает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе, поддерживаемой якорем вступления в ЕС, потоками обратной миграции и частными инвестициями.

Напомним, Международный валютный фонд предоставит Украине около 1,1 млрд долларов США в качестве очередного транша после шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF).