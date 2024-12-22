Предатель Украины погиб от взрыва в стране-оккупантке

Украинский коллаборационист с Россией Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), скончался 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва. Пропагандист получил взрывной "подарок" от россиянки, которую посадили в стране-агрессорше на рекордные 27 лет.

Татарский полностью поддерживал российское вторжение в Украину. В частности, он выступал за удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы вывести из строя больницы и увеличить число жертв среди украинцев.

"Военкора", который предал свою родину (родился в Макеевке Донецкой области), в РФ с почестями провели "в землю". Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, на 31 участке. Недавно рядом с пропагандистом похоронили российского исполнителя, бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина.

Как выглядит могила Владлена Татарского: фото

Памятник Фомину создан из черного гранита. На нем изображено лицо пропагандиста без бородки и усов, узнать его на плитке не так просто.

В августе 2023 года на могиле предателя нашли беспилотник. Квадрокоптер был найден охранником Троекуровского кладбища во время ночного обхода. Он сообщил о происшествии в полицию. Откуда взялся беспилотник — неизвестно.

Устранение Татарского в прошлом году стало значительным ударом по российской пропаганде, ведь его Telegram-канал насчитывал около 500 тысяч подписчиков. Более того, в 2022 году "военкор" вошел в топ-20 российского рейтинга Telegram-каналов.

Напомним, что на Донбассе по очереди уничтожают российских наемников, из-за которых страдают мирные украинцы. Ранее "Телеграф" показывал, как в Донецке выглядит могила боевика "Моторолы".