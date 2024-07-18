Керувати авто дозволять не всім, а на позашляховики доведеться отримувати нові права: водіям час готуватись до нової реальності

Як ці зміни вплинуть на українських водіїв та безпеку дорожнього руху

Європейський Союз продовжує активно працювати над впровадженням комплексної стратегії під назвою Vision Zero, спрямованої на суттєве зменшення кількості смертельних ДТП. До неї, за Угодою про асоціацію з Євросоюзом, має доєднатися й Україна. Адже безпека на дорозі є пріоритетом для всіх країн.

Vision Zero — це глобальний рух, метою якого є повне усунення смертельних випадків та серйозних травм у дорожньому русі. В основі цієї стратегії лежить принцип, що жодна смерть на дорозі не є прийнятною, і всі такі трагедії можна попередити. Стратегія передбачає комплексні заходи, включаючи вдосконалення дорожньої інфраструктури, управління швидкісним режимом, підвищення безпеки транспортних засобів та посилення контролю за дотриманням правил. Верховна Рада очікує на розгляд відповідного законопроєкту.

Що має зміниться

Особлива увага приділяється питанню водіння людьми похилого віку. Розглядається можливість запровадження додаткового тестування для водіїв старше 65 років для перевірки їх здатності безпечно керувати автомобілем. Також обговорюється ідея видачі короткострокових водійських посвідчень (на 1-5 років) для літніх водіїв.

Ці ініціативи викликали активні дискусії. Прихильники вказують на потенційне підвищення безпеки, а критики застерігають про можливу дискримінацію літніх людей.

Ще одна пропозиція — розділення категорії B на дві підкатегорії: до 1,8 тонн та від 1,8 до 3,5 тонн. Це може створити додаткові вимоги для водіїв важчих автомобілів, оскільки в Україні наразі вже існують дві підкатегорії водійських прав з літерою "В". Власне категорія "В", що дозволяє керувати автомобілями вагою до 3,5 тонн. Водій з такими правами може перевозити до 8 пасажирів, не враховуючи себе. А також категорія "В1", призначена для керування легшими транспортними засобами. Вона дає право на управління квадроциклами, трициклами та іншими подібними транспортними засобами, маса яких не перевищує 400 кг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонують ввести штрафні бали для водіїв. За певну кількість порушень забиратимуть права без суду.