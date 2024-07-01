В Украине может появиться новый штраф: за что будут наказывать на 34 тысячи и даже забирать права

Могут также забирать права на срок до 6 месяцев

Уже в ближайшее время в Украине может появиться новый штраф. Особенно часто будут сталкиваться с ним мотоциклисты и некоторые другие водители.

Соответствующий законопроект уже ранее подали в Верховную Раду. Однако рассмотрение его до сих пор не приступили.

Согласно проекту закона, в Украине может появиться новый штраф, и будут наказывать им водителей, превышающих допустимый уровень шума. Речь идет о мотоциклистах и водителях авто, ездящих без глушителей.

Согласно ему, будет вводиться усиление ответственности за чрезмерный шум транспортных средств. Инициатива предусматривает существенные финансовые санкции и возможное временное лишение водительских прав.

За первую фиксацию нарушения водителя будет грозить штраф в размере 17 тысяч гривен. При повторном случае сумма вырастет вдвое – до 34 тысяч гривен. Кроме того, нарушитель рискует потерять право вождения на срок от трех до шести месяцев.

Его авторы объясняют необходимость таких мер несколькими факторами:

Некоторые водители модифицируют свои автомобили, значительно повышая уровень шума двигателя. Это нарушает покой граждан и вызывает общественное недовольство. В условиях военного состояния такие звуки могут напоминать шум вражеских дронов, что создает дополнительное напряжение и отвлекает военных и правоохранителей.

Следует отметить, что законопроект предусматривает определенную гибкость в применении санкций. При повторном нарушении суд может ограничиться только штрафом, не лишая водителя прав.

Эта инициатива направлена на улучшение акустического комфорта в населенных пунктах и повышение безопасности в условиях военного положения.

Ранее Телеграф также писал, что в Украине водителей массово наказывают на 340 гривен. Причиной является непредоставление приоритета в движении пешеходам.