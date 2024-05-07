В Украине предлагают ввести штрафные баллы для водителей: за сколько нарушений будут забирать права без суда

Белошицкий считает, что депутатам пора начать рассмотрение этого законопроекта

В Украине пытаются адаптировать законодательство к европейскому. Так, в Польше, например, есть система штрафных баллов — если водитель соберет 24 таких, у него забирают водительское удостоверение.

В Украине также планируется внедрить такую систему штрафа. Об этом рассказал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, передает top.today.ua.

Полисмен говорит, что за систематическое нарушение ПДД нужно внедрить ответственность. Но ее нужно закрепить на законодательном уровне.

Напомним, что штрафные баллы – это не новинка для водителей в Украине. В течение 2015-2020 годов украинские водители уже получали штрафные баллы. Каждый водитель в начале года получал 150 баллов, которые "израсходовались" во время нарушений ПДД. Например, превышение скорости, фиксируемые на камере. Когда лимит заканчивался, водитель вынужден был платить денежные штрафы. В 2020 году эту норму упразднил Владимир Зеленский, ведь система не работала из-за недостаточной реализации.

В 2022 году в Верховной Раде вернулись к этому вопросу и даже зарегистрировали законопроект №6502. Но тогда началось полномасштабное вторжение и было не до штрафных баллов. Поэтому этот законопроект, который так и не был рассмотрен в первом чтении, находится до сих пор на рассмотрении Комитета.

Но закон немного изменен, чем это было в 2015-2020 годах. В нем предлагается система штрафов, аналогична с европейской. Водитель может собрать 12 штрафных баллов, а если превысит это количество, его могут лишить водительского удостоверения без суда. А для новичков в автомобильном деле — получивших права менее года назад предусмотрено еще меньше баллов, 8.

Сколько баллов будут начисляться за разные нарушения

Согласно тексту законопроекта, за популярные нарушения ПДД предусмотрено разное количество штрафных баллов. Управление авто с неисправностями, превышение скорости на 20 км/ч, перевозка детей без автокресла во второй раз в течение года – 2 балла. Непристегнутый ремень или перевозка детей без удерживающих систем – 1 штрафной балл. Проезд на красный свет будет караться 2 баллами, а движение полосой для общественного транспорта — 3 баллами. Такое же наказание предусматривается для тех, кто управляет транспортным средством, предусмотренным для перевозки пассажиров, в неисправном состоянии.

Ранее "Телеграф" также писал, что в правилах ПДД есть единственное исключение, когда водитель имеет право пересекать сплошную полосу. На это обратил внимание инструктор автошколы.