Изъяли права за уклонение от мобилизации? Существует только один способ их вернуть

Разъяснения дали в Минобороны

За уклонение от мобилизации в Украине военнообязанных могут лишать водительских прав. Есть возможность их вернуть.

Как пояснили в Минобороны, в случае, если гражданин нарушает военный учет, Территориальный центр комплектования уведомляет об этом полицию. Она должна найти и задержать нарушителя для доставки его в ТЦК. Если человек не найден, ТЦК посылает ему письмо с требованием явиться.

Если военнообязанный не пришел в ТЦК на протяжении десяти дней, военкомат может обратиться в суд, чтобы ограничить его права. В частности речь идет о запрете на вождение автомобиля.

Суд рассматривает дело и в случае положительного решения, его передают в исполнительную службу, которая вносит изменения в базы данных. Когда полиция остановит такого водителя и проверит его по базе данных, его водительское удостоверение изымается.

Чтобы получить его назад, гражданин должен явиться в ТЦК для обновления учетных данных. После этого в военкомате ему выдадут соответствующий документ, который ему следует отнести в исполнительную службу для закрытия дела и возвращения прав.

Напомним, в Министерстве обороны рассказали, могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение военно-врачебной комиссии и сразу мобилизовать. Именно тогда истечет срок, отведенный на обновление данных с 18 мая.