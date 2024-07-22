Минус 50 км запаса хода: электрокары в Украине не могут справиться с жарой (видео)

Лето в Украине создает серьезные проблемы для владельцев электрокаров

Владельцы электромобилей в Украине столкнулись с серьезными вызовами из-за наблюдаемой в последнее время аномальной жары. Одна из самых больших проблем – значительное уменьшение запаса хода электрокаров в условиях высоких температур и невозможность нормально их зарядить.

Действительно, температура на днях побила все возможные рекорды. А в социальной сети водитель жалуется, что запас хода в электрокаре мгновенно падает на 50 км при включении кондиционера. Ведь в такую жару энергия также тратится на охлаждение батареи.

Следовательно, экстремальная жара действительно оказывает существенное влияние на поведение батареи электрокаров. В свое время эксперты Recurrent Auto проанализировали показатели аккумуляторов 7,5 тыс. машин и установили, что при температуре воздуха 27 градусов по Цельсию запас хода снижается относительно максимального почти на 2,8%, при 32 градусах – на 5%, а при 38 градусах падения может достигать 31%.

Проблема усугубляется недостаточно развитой инфраструктурой зарядных станций в Украине. Хотя количество электрозаправок постепенно растет, их все еще не хватает для комфортного использования электромобилей, особенно в условиях постоянных отключений электроэнергии.

На видео присутствует ненормативная лексика

Эксперты советуют владельцам электрокаров парковаться в тени или гараже, предварительно охлаждать салон во время зарядки. Маршруты также следует оптимизировать с учетом расположения зарядных станций для сохранения заряда батареи в жаркую погоду.

Ранее "Телеграф" писал, что электромобили оказались не столь надежными, как казалось сначала. На практике у них пока больше проблем по сравнению с обычными автомобилями.