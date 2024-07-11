Недорогой электрокар от Geely и Volvo будет запас хода 700 км: когда он появится в Украине

Geely и Volvo создали мощный и стильный электрокар

Китайский автопроизводитель Zeekr, являющийся брендом совместного владения Geely и Volvo, представил свою новую модель – электрический внедорожник 7X. Этот автомобиль, являющийся родственником седана Zeekr 007. Он должен конкурировать с популярной Tesla Model Y.

Компания Zeekr, недавно успешно вышедшая на биржу в Нью-Йорке, демонстрирует значительный рост продаж в Китае. В частности, она поставила на рынок более 87 000 автомобилей за первое полугодие. Однако непоследовательность в названиях моделей вызывает определенное недоразумение среди покупателей. 7X, кроссовер длиной 4,8 м, дополняет разнообразную линейку Zeekr, в которую входят лифтбек 001, минивэн 009, кроссовер X и седан 007. Об этом сообщает Аrenaev.

Zeekr 007: технические характеристики

Zeekr 7X базируется на платформе Geely PMA2+, являющейся модификацией архитектуры SEA. Он несколько превосходит Model Y по размерам. Дизайн автомобиля, выполненный в стиле "Скрытая энергия", включает в себя уникальный интерактивный экран на всю ширину передней части.

Базовая версия 7X оснащается LFP-аккумулятором Geely Golden Brick и системой на 800 В, что обеспечивает зарядку на 500 км пробега за 15 минут. Премиальные комплектации получат батарею NMC от CATL, что обеспечит запас хода до 700 км. Ожидается, что варианты трансмиссии будут аналогичны седану 007 с конфигурациями заднего и полного привода.

Zeekr 7X появится на китайском рынке к концу года по цене от 240 000 до 350 000 юаней (примерно 30 800 – 44 700 евро). Это ставит его в прямую конкуренцию с Tesla Model Y, Li Auto L6, Onvo L60, BYD Sea Lion 07 и другими моделями на китайском рынке электромобилей.

Хотя планируется выход 7X на европейский рынок, возможно, модель получит новое название, поскольку BMW может выразить недовольство из-за схожести с названием своего X7.

Стоит отметить, что этот автомобиль будет экспортироваться в Украину дилером Volvo, в отличие от других китайских электрокаров, экспортируемых с помощью так называемого "серого импорта". Снабжение в Украину начнется после официального объявления дилера.

Ранее Телеграф писал, что появились официальные изображения Zeekr Mix. Экстерьер авто разрабатывал эксдизайнер Bentley.