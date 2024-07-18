Когда зарядка имеет значение: как продлить срок службы аккумулятора "электрички"

Эти простые шаги помогут сохранить эффективность аккумулятора

С каждым годом электромобили становятся все более популярными в Украине. И хотя проблем с зарядкой возникает все меньше, многие владельцы этих транспортных средств сталкиваются с вопросом: как сохранить батарею в хорошем состоянии как можно дольше?

Эксперты поделились полезными советами по правильной зарядке. Они помогут максимально продлить срок службы аккумулятора вашего электрокара.

Оптимальный уровень заряда

Специалисты советуют поддерживать уровень заряда батареи между 20% и 80%. Это помогает избежать чрезмерной нагрузки на аккумулятор, возникающий при полной зарядке или полном разряде.

Ограничение быстрой зарядки

Хотя быстрые зарядные станции удобны, их регулярное использование может негативно повлиять на долговечность батареи. Эксперты советуют использовать медленную зарядку дома, когда это возможно, и прибегать к быстрой зарядке только в случае необходимости.

Планировка зарядки

Если электромобиль имеет функцию планирования зарядки, используйте ее. Это позволяет избежать ситуаций, когда автомобиль долго стоит полностью заряженным, что может привести к деградации батареи.

Температурный режим

Экстремальные температуры могут отрицательно влиять на батарею. По возможности, паркуйте автомобиль в тени летом и в гараже зимой. Также избегайте зарядки при очень высокой или низкой температуре.

Регулярное использование

Регулярное использование электромобиля помогает поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии. Если вы не планируете пользоваться автомобилем длительное время, оставьте батарею заряженной примерно на 50%.

Обновление программного обеспечения

Не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение электромобиля. Производители часто выпускают обновления, которые могут улучшить управление батареей и ее производительность.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно продлить срок службы батареи электромобиля, сохраняя ее эффективность в течение многих лет. Помните, что правильный уход за батареей – ключ к долгосрочной эксплуатации вашего электрокара.

Ранее "Телеграф" писал, что электромобили оказались не такими надежными, как казалось. Они все еще уступают обычным автомобилям с бензиновыми или дизельными двигателями.