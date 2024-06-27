Показали новый электрокар Xiaomi: он похож на Ferrari Purosangue, но в 40 раз дешевле

Xiaomi MX11 будет купе-кроссовером

Китайский технологический гигант Xiaomi подготавливает сенсацию на рынке электромобилей. Компания разрабатывает новый электрический кроссовер MX11.

Несмотря на то, что официальной информации нет, он уже успел наделать шум в автомобильном мире. Об этом пишет Carnewschina.

Xiaomi MX11: что известно о купе-кроссовере

Первые компьютерные изображения новинки, созданные на основе шпионских фото, поразили экспертов. Многие сравнивают дизайн MX11 с роскошным Ferrari Purosangue. Но есть одно существенное отличие – цена. Ожидается, что электрокар от Xiaomi будет примерно в 40 раз дешевле итальянского конкурента. К слову, Ferrari Purosangue 2024 года выпуска стоит около 860 тысяч евро.

MX11 построят на той же платформе, что и седан SU7. Новинка получит кузов в стиле купе-кроссовер, который должен привлечь молодую аудиторию. При этом инженеры обещают просторный салон, особенно для пассажиров заднего ряда, и вместительный багажник.

Хотя цена MX11 будет выше SU7, Xiaomi планирует сделать ее конкурентоспособной по сравнению с Tesla Model Y. Кроме того, китайский электрокар бросит вызов Ford Mustang Mach-E, Denza N7 и IM LS6.

Xiaomi не останавливается на MX11. В планах компании – выпуск бюджетной модели под кодовым названием "Kunlun" стоимостью около 20 000 долларов. Амбиции Xiaomi впечатляют: за 15-20 лет они стремятся войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира.

Первый MX11 может появиться на дорогах уже в начале 2025 года. Похоже, что мировой автопром ждут интересные времена, а покупатели получат еще больший выбор электромобилей на любой вкус и кошелек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что дешевый электрокар Xiaomi Su7 разошелся безумным тиражом. Всего за 28 дней после запуска было продано более 75 тысяч экземпляров.