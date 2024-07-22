Почему в СССР почти не было черных автомобилей: об этом молчали десятилетиями

Простая причина, но о ней мало кто даже мог подумать

В Советском Союзе автомобили поражали разнообразием цветов: от ярко-желтого до насыщенного фиолетового. Однако черные автомобили были редкостью и обычно принадлежали к представительскому классу.

Интересно, что сегодня ситуация кардинально изменилась – черный, белый и серый стали самыми популярными цветами автомобилей. Немногие знают, что причина отсутствия черных авто в СССР кроется не в предпочтениях граждан, а в особенностях производства.

Почему в СССР только представительские авто были черного цвета

Большинство советских автомобилей, в том числе ГАЗ-21М "Победа", производились методом ручной доводки. Это означало, что каждый элемент кузова подгонялся вручную, без применения автоматизированных систем.

Такой подход имел свои недостатки. Даже самые квалифицированные мастера не могли обеспечить идеально ровную поверхность кузова. На черном цвете даже малейшие несовершенства, вмятины или швы становились слишком заметными, что отрицательно сказывалось на внешнем виде автомобиля.

Поэтому советские автопроизводители предпочитали другие цвета – зеленый, желтый, бирюзовый, серый. Эти оттенки лучше маскировали недостатки ручной работы, делая автомобили зрительно более привлекательными.

По мере развития технологий производства на советских дорогах начали появляться и черные автомобили. Однако их количество оставалось незначительным, поскольку другие цвета уже стали привычными и считались более практичными. Следовательно, редкость черных автомобилей в СССР была обусловлена не вкусами потребителей, а технологическими ограничениями производства.

Напомним, также ранее "Телеграф" рассказывал, как водители кастомизировали свои автомобили в эпоху дефицита. Им нужно было проявлять удивительную изобретательность, чтобы украсить свою машину.