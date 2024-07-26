Гуманитарка в виде элитных авто? Во Львовской области разоблачили банду псевдоволонтеров

Так смотрятся "авто для ВСУ".

Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили масштабную схему нелегального импорта элитных автомобилей. Злоумышленники удачно маскировали их под гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Украины, используя пробелы в законодательстве и коррупционные связи.

По данным следствия, группа лиц создала фиктивную благотворительную организацию, которая якобы занималась поддержкой украинских военных. Об этом сообщают в пресс-службе БЭБ.

Используя статус волонтеров, они получали льготы по ввозу транспортных средств в Украину. Однако вместо передачи автомобилей защитникам подозреваемые реализовывали их на черном рынке за наличные средства.

Детективы БЭБ провели серию обысков по адресам проживания и работы фигурантов дела. В результате было изъято большое количество документации, компьютерной техники и мобильных устройств, содержащих доказательства противоправной деятельности.

Следователи устанавливают полный перечень лиц, причастных к преступной схеме. Одному из главных фигурантов уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что наркосиндикат в Украине использовал элитные автомобили для отмывания денег. Они стоят сотни тысяч долларов.