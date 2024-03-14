Элитные авто вместо бронежилетов для ВСУ: в Финляндии задержали подозреваемых в отмывании средств Минобороны

Среди задержанных – представитель частной компании

На территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины. Это произошло в понедельник, 11 марта.

Об этом сообщили в Национальном бюро расследований. Отмечается, что задержанные пытались отмыть средства для закупки средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро.

В НАБУ подчеркнули, что это стало возможным благодаря совместной работе детективов НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований криминальной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве.

Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости. На недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

В НАБУ отметили, что собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Напомним, в феврале 2023 года Печерский районный суд города Киева арестовал уволенного с должности заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, являющегося фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных.

10 октября 2023 года сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн гривен государственных средств. Они были выделены на закупку бронежилетов.