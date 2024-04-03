Наркосиндикат в Украине использовал элитные авто для отмывания денег: они стоят сотни тысяч долларов

Зарабатывали по 10 млн гривен ежемесячно

В Прикарпатье обезвредили организованную группу, которая торговала тяжелыми психотропами. В преступную группировку входили как минимум 4 человека — организатор и трое основных участников.

Их задержали. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Преступники синтезировали амфетамин. Это особенно опасное психотропное вещество. Для производства было создано несколько лабораторий. Их тщательно охраняли с помощью системы видеонаблюдения и квадрокоптеров.

В месяц дельцы производили до 20 кг наркотиков и распространяли их через собственных наркодилеров. У них была разветвленная сеть поставок.

Также продавали субутекс и каннабис, который нужно было заказывать заранее. Использовали связи в криминальных кругах для поиска клиентов. А для отмывания денег покупали роскошные автомобили, ведь куда-то нужно было тратить более 10 млн гривен, которые они зарабатывали ежемесячно.

В автопарке наркосиндиката обнаружили 5 автомобилей премиумкласса. Среди них – Alfa Romeo, Porsche Boxster и BMW M8. Общая стоимость этих автомобилей превышает 200 тысяч долларов США.

Порше Boxster. Фото иллюстративное

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