В Украине изменят процедуру тестирования на водительское удостоверение: некоторые результаты могут признать недействительными

Введут новые правила

В Украине планируют внести существенные изменения в процедуру сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Новые правила направлены на повышение прозрачности и объективности оценки будущих водителей. Изменения коснутся как теоретической, так и практической части экзаменов.

Согласно проекту приказа МВД, обнародованному на официальном вебсайте ведомства, будет усилен контроль за процессом тестирования и введены новые требования к оборудованию транспортных средств, на которых проводятся практические экзамены.

Более строгие правила теоретического экзамена

При сдаче теоретического экзамена кандидатам на получение водительских прав будет запрещено общаться между собой в любой форме. Кроме того, использование любых источников информации, включая средства связи и устройства для считывания, обработки или воспроизведения данных, будет строго запрещено. Нарушение этих требований автоматически приведет к признанию результатов теоретического экзамена недействительными.

После завершения как теоретического, так и практического экзаменов кандидат должен будет лично ознакомиться с результатами и подтвердить их своей подписью в специальном экзаменационном письме. Цель новшества — предотвратить возможные недоразумения и обжалование результатов в будущем.

Значительные изменения ожидают процедуры сдачи практического экзамена. Для транспортных средств категории В, используемых для сдачи экзамена, обязательна установка по меньшей мере четырех технических средств контроля. Для других категорий (С, С1, D, D1, ВЭ, СЭ, С1Э, DЕ и D1Е) количество таких средств должно быть не менее трех. Это позволит более объективно оценивать навыки вождения кандидатов.

Ранее "Телеграф" также писал, что украинцам разрешили сдавать на права без автошколы. Будущие водители теперь могут учиться самостоятельно.