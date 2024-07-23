Могут ли продать авто уклониста, не уплатившего штрафа: простой ответ

Уклонист может избавиться не только от водительского удостоверения

Министерство внутренних дел ввело существенные изменения в процедуре перерегистрации транспортных средств. Эти нововведения особенно касаются тех, кто имеет задолженности или находится в розыске.

В первую очередь — лиц, уклоняющихся от мобилизации. Они не только не смогут продать свой автомобиль, но и могут избавиться от него. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Теперь владельцы, имеющие долги по штрафам территориальных центров комплектования или находящиеся в розыске, не смогут провести эту процедуру. Это касается как продажи, так и приобретения транспортных средств. Теперь приложение "Дія" позволяет мгновенно проверить наличие помех для перерегистрации авто.

Главный сервисный центр МВД обнародовал перечень оснований для отказа в перерегистрации через "Дію". Среди них:

розыск авто международными органами;

розыск транспортного средства или номерного знака украинской полицией;

розыск участника сделки;

отсутствие необходимых документов;

наличие неисполненных судебных решений в отношении продавца или покупателя;

запрет на отчуждение имущества;

использование авто как доказательства в уголовном производстве.

Если причина отказа устранена, владелец имеет право повторно подать заявление на перерегистрацию. Это можно сделать как онлайн, так и лично в сервисном центре МВД.

Следует помнить, что онлайн-перерегистрация через "Дію" доступна физическим лицам только один раз в год. Эта услуга включает легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Кроме проверки возможности перерегистрации, "Дія" теперь показывает информацию об открытых исполнительных производствах за нарушение правил военного учета. Пользователи смогут видеть не конкретный штраф, а данные об открытом производстве.

Игнорирование штрафов за нарушение правил военного учета может привести к блокированию банковских счетов, принудительному взысканию средств и даже аресту имущества для дальнейшей продажи. В частности, и автомобилей, зарегистрированных на уклониста.

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