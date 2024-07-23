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Могут ли продать авто уклониста, не уплатившего штрафа: простой ответ

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Авто
Авто. Фото Колаж Телеграфу

Уклонист может избавиться не только от водительского удостоверения

Министерство внутренних дел ввело существенные изменения в процедуре перерегистрации транспортных средств. Эти нововведения особенно касаются тех, кто имеет задолженности или находится в розыске.

В первую очередь — лиц, уклоняющихся от мобилизации. Они не только не смогут продать свой автомобиль, но и могут избавиться от него. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Теперь владельцы, имеющие долги по штрафам территориальных центров комплектования или находящиеся в розыске, не смогут провести эту процедуру. Это касается как продажи, так и приобретения транспортных средств. Теперь приложение "Дія" позволяет мгновенно проверить наличие помех для перерегистрации авто.

Главный сервисный центр МВД обнародовал перечень оснований для отказа в перерегистрации через "Дію". Среди них:

  • розыск авто международными органами;
  • розыск транспортного средства или номерного знака украинской полицией;
  • розыск участника сделки;
  • отсутствие необходимых документов;
  • наличие неисполненных судебных решений в отношении продавца или покупателя;
  • запрет на отчуждение имущества;
  • использование авто как доказательства в уголовном производстве.

Если причина отказа устранена, владелец имеет право повторно подать заявление на перерегистрацию. Это можно сделать как онлайн, так и лично в сервисном центре МВД.

Следует помнить, что онлайн-перерегистрация через "Дію" доступна физическим лицам только один раз в год. Эта услуга включает легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Кроме проверки возможности перерегистрации, "Дія" теперь показывает информацию об открытых исполнительных производствах за нарушение правил военного учета. Пользователи смогут видеть не конкретный штраф, а данные об открытом производстве.

Игнорирование штрафов за нарушение правил военного учета может привести к блокированию банковских счетов, принудительному взысканию средств и даже аресту имущества для дальнейшей продажи. В частности, и автомобилей, зарегистрированных на уклониста.

Ранее Телеграф писал также, что украинцы за 2 дня опустошили все автосалоны. Причина — новый законопроект, поданный Правительством в Верховную Раду.

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