Не хватит даже 30 тысяч: сколько стоит водительское удостоверение в 2024 году

Не всем по карману

Водительское удостоверение в Украине — дорогое удовольствие. Несмотря на то, что недавно позволили сдавать на права без автошколы, получить желаемый документ удастся не каждому. Во всяком случае, тем, кто не имеет 37 тысяч гривен.

Да, именно в такую сумму обойдется стать желание стать водителем. "Телеграф" подсчитал, сколько стоит это в 2024 году.

За что нужно заплатить

Сначала вам нужно изучить теорию. Делать это вы можете либо в автошколе, либо онлайн или бесплатно, изучая пособия или просматривая контент в Интернете. Средняя стоимость — 3 тысячи гривен.

Медицинская справка (необходимая форма 086/о) стоит ориентировочно 600 грн. В зависимости от того, где вы ее будете изготавливать.

Далее нужно сдать теоретический экзамен. В кассу Сервисного центра МВД вы платите 250 грн за сам экзамен и 45 грн за комиссию банка.

Затем вам все же нужно будет записаться на вождение в автошколу. 1 урок продолжительностью 60 минут стоит в среднем 800 грн (в зависимости от города, где вы живете и от уровня автошколы). По закону требуется 40 часов практического вождения.

Принятие практического экзамена стоит 420 грн. + 45 грн. комиссия банка. Если вы его заключили успешно, можете получить свои права. Для этого нужно оплатить 515 грн. +45 грн.

Путем простых подсчетов получаем сумму в 37 тысяч гривен. Если выучили теорию самостоятельно, можно сэкономить примерно 3 тысячи.

Ранее "Телеграф" писал, как работает мошенническая схема получения водительского удостоверения без автошколы. Жертвы не могут пожаловаться в полицию, а деньги никто не вернет.