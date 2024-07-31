Новые водительские права в Украине с 1 августа: нужно ли заменять свое удостоверение

Украинцам рассказали, нужно ли заменять права, чтобы они соответствовали новым стандартам

Начиная с 1 августа 2024 г., все территориальные сервисные центры в Украине будут обязаны выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца. Новая система предполагает внедрение усиленных мер защиты от подделок.

Документы будут оснащены специальными защитными элементами и QR-кодом, который позволит мгновенно проверить их подлинность онлайн. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД Украины.

Цель нововведения — повысить уровень безопасности на дорогах и усложнить деятельность преступников, занимающихся изготовлением фальшивых документов. Решение о введении новых образцов было принято Кабинетом Министров Украины в декабре 2023 г. в ответ на значительный рост случаев изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений.

Следует отметить, что владельцам действующих водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств не нужно срочно обменивать их на новые. Документы старого образца будут оставаться действительными до истечения срока их действия.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли в Украине ездить с просроченным водительским удостоверением. До прекращения военного положения действуют особые правила.