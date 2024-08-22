Экономия обернулась убытками: в Полтавской области перевозчика оштрафовали на 136 тысяч гривен

Хотел сэкономить, а вышло наоборот

На автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области инспекторы Укртрансбезопасности провели рейдовую проверку грузового транспорта. Во время операции были остановлены три грузовика марки SCANIA, которые вызвали подозрение о превышении разрешенного веса.

Для точного определения веса транспортные средства сопровождались пунктом габаритно-весового контроля (ГВК). Как сообщает Укртрансбезопасность, согласно Постановлению КМУ от 19.05.2023 №513, служба вправе сопровождать потенциальных нарушителей на расстояние до 50 км для проведения необходимых проверок.

Результаты проверки

После проведения точных измерений на пункте ГИК было установлено:

Первый грузовик: погрузка на сдвоенную ось составила 28,11 т при норме 23 т. Превышение на 22,2% привело к штрафу в размере 34 000 гривен.

Второй грузовик: общая масса автомобиля достигла 37,97 т при допустимых 26 т. Превышение на 46% обошлось в 51 000 гривен штрафа.

Третий грузовик: общая масса составила 39,33 т при норме 26 т. За превышение на 51% наложен штраф в 51 000 гривен.

Устранение нарушений

Водителям пришлось перегрузить излишек груза на пустой автомобиль, чтобы привести вес в норму. Лишь после этого им разрешили продолжить движение. Общая сумма штрафов, которые должны заплатить нарушители, составила 136 000 гривен.

Укртрансбезопасность напоминает перевозчикам о важности соблюдения установленных габаритно-весовых норм. Это не только помогает сохранить дорожное покрытие, но и позволяет избежать значительных финансовых потерь из-за штрафов.

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