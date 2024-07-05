В Киеве водителя оштрафовали на 102 тысяч гривен: что он нарушил

На грузовик установили блокирующие средства

Во время рейдовой проверки инспекторы Укртрансбезопасности Отдела государственного надзора в Киеве остановили самосвал марки HOWO. Автомобиль сопровождали в пункт габаритно-весового контроля.

В ходе проверки было установлено, что общая масса грузовика превышает допустимый свыше 30%. А это 34,40 т песка при разрешенной максимальной фактической массе 26 т.

Нарушитель был вынужден вызвать экскаватор, чтобы перегрузить более 8 т груза в другое транспортное средство. Лишь после этого грузовик смог продолжить движение.

Какое наказание предусмотрено за это нарушение

За нарушение габаритно-весовых норм водитель уплатит штраф в размере 51 000 грн. Кроме того, на грузоотправителя будет наложен штраф в размере 51 000 грн за внесение недостоверных сведений о массе груза в товарно-транспортную накладную (ТТН) в соответствии с ч. 4 ст. 132-2 КУоАП. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составляет 102 000 грн.

Укртрансбезопасность в очередной раз призывает водителей и перевозчиков соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру, избежать непредвиденных расходов и сохранить хорошую деловую репутацию.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черниговской области оштрафовали водителя грузовика на 51 тысячу. Автомобиль также перевозил песок с превышением нормативной массы транспортного средства.