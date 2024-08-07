Желтый – новый красный? Знание только одного пункта из ПДД поможет избежать штрафов на перекрестке

Желтый сигнал светофора – это мгновение, которое может изменить все

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда приходится проезжать перекресток на желтый сигнал светофора. Часто это приводит к недоразумениям с полицией и штрафам.

Разберемся, что говорят Правила дорожного движения на этот счет. А также определим, как поступать правильно, чтобы не конфликтовать с полицией.

Что говорит закон

Согласно Правилам дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает об изменении сигналов. Однако есть важный нюанс — пункт 8.11 ПДД разрешает движение на желтый при определенных условиях: "Водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 настоящих Правил, не применяя экстренного торможения, разрешается продолжать движение при условии, что будет обеспечена безопасность дорожного движения".

Когда можно ехать на желтый

Следовательно, проезд на желтый разрешен, если:

Водитель не может безопасно остановиться перед стоп-линией или светофором без экстренного торможения. Продолжение движения не создаст опасности для других участников дорожного движения.

Как избежать штрафа

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора согласно статье 122 ч. 2 КУоАП составляет 510 гривен. Чтобы не напороться на штраф, заранее снижайте скорость при приближении к светофоре. Если пришлось проехать на желтый, будьте готовы объяснить причину полицейскому, ссылаясь на пункт 8.11 ПДД.

Всегда соблюдайте безопасность движения, даже если они вынуждены проехать на желтый сигнал. Знание своих прав и ПДД поможет избежать недоразумений с полицией и сохранить средства. Главное – всегда помнить о безопасности на дороге.

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