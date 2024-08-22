Економія обернулась збитками: на Полтавщині перевізника оштрафували на 136 тисяч гривень

Хотів зекономити, а вийшло навпаки

На автошляху М-03 Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області інспектори Укртрансбезпеки провели рейдову перевірку вантажного транспорту. Під час операції було зупинено три вантажівки марки SCANIA, які викликали підозру щодо перевищення дозволеної ваги.

Для точного визначення ваги транспортні засоби були супроводжені до пункту габаритно-вагового контролю (ГВК). Як повідомляє Укртрансбезпека, згідно з Постановою КМУ від 19.05.2023 № 513, служба має право супроводжувати потенційних порушників на відстань до 50 км для проведення необхідних перевірок.

Результати перевірки

Після проведення точних вимірювань на пункті ГВК було встановлено:

Перша вантажівка: навантаження на здвоєну вісь склало 28,11 т при нормі 23 т. Перевищення на 22,2% призвело до штрафу у розмірі 34 000 гривень.

Друга вантажівка: загальна маса автомобіля досягла 37,97 т при допустимих 26 т. Перевищення на 46% обійшлося у 51 000 гривень штрафу.

Третя вантажівка: загальна маса склала 39,33 т при нормі 26 т. За перевищення на 51% накладено штраф у 51 000 гривень.

Усунення порушень

Водіям довелося перевантажити надлишок вантажу на порожній автомобіль, щоб привести вагу до норми. Лише після цього їм дозволили продовжити рух. Загальна сума штрафів, які мають сплатити порушники, склала 136 000 гривень.

Укртрансбезпека нагадує перевізникам про важливість дотримання встановлених габаритно-вагових норм. Це не лише допомагає зберегти дорожнє покриття, але й дозволяє уникнути значних фінансових втрат через штрафи.

Раніше "Телеграф" також писав, що АЗС оштрафували на рекордну суму. Здавалось би, ця сума "навару" уже давно в минулому, але ні.