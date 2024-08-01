В Украине начали ловить нелегальных перевозчиков: за один день штрафов выписали на круглую сумму

Укртрансбезпека оштрафовала нелегальных перевозчиков за отсутствие необходимых документов

В Киеве инспекторы Укртрансбезпеки выявили два случая нарушений правил пассажирских перевозок. Водители автобусов, следовавших по маршрутам "Корсунь — Киев" и "Киев — Шацк — Свитязь", не смогли предоставить необходимых документов.

Во время проведения проверки инспекторы Отдела государственного надзора в г. Киеве остановили два автобуса марки MERCEDES-BENZ. В обоих случаях было нарушено соблюдение требований законодательства об автомобильном транспорте.

Подробности проверки

Первый автобус осуществлял пассажирские перевозки по маршруту "Корсунь — Киев". На момент проверки у водителя отсутствовали:

схема маршрута,

расписание движения,

таблица стоимости проезда.

Кроме того, автобус не был внесен в Единый комплекс информационных систем (ЕКИС) Укртрансбезпеки.

В тот же день инспекторы остановили второе транспортное средство, осуществлявшее нерегулярные пассажирские перевозки по маршруту "Киев — Шацк — Свитязь". У водителя отсутствовали:

договор с заказчиком транспортных услуг,

документы об оплате транспортных услуг,

протокол проверки и адаптации тахографа транспортного средства.

Штрафные санкции

За отсутствие документов, определенных ст. 39 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", предусмотрена ответственность в размере 17 000 гривен (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте"). Таким образом, оба перевозчика должны выплатить в бюджет штраф на общую сумму 34 000 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что Укртрансбезопасность выписала большой штраф за популярное нарушение другому водителю. Ему также заблокировали автомобиль до устранения всех проблем.