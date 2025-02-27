В какой области самые наглые водители, которые игнорируют штрафы за нарушение ПДД

В 2,4 раза выросло количество долгов за штрафы ПДД с момента объявления военного положения в Украине

За прошлый год в Украине было зафиксировано 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большая часть должников — мужчины. Всего их 83%.

Больше всего долгов за неуплаченные штрафы зафиксировано в Днепропетровской области (10,4%) и Киеве (10,3%). Также в тройку антилидеров вошла Одесская область (7,8%). Об этом сообщает Опендатабот.

В 3 раза в среднем увеличилось просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. В 2,4 раза выросло количество долгов за штрафы ПДД с момента объявления военного положения.

В целом в реестре почти два миллиона постановлений, из которых более 700 тысяч остались неоплаченными, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшая часть нарушителей — мужчины (609,7 тыс.), при этом большинство долгов принадлежат людям в возрасте 25-45 лет. Женщин среди должников намного меньше — 125,6 тыс.

Почти половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25-45 лет. В то же время доля нарушений среди женщин растет из года в год. Если в 2021 году таких производств было только 9%, то сейчас увеличилось до 17%.

Также отмечается, что за последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской — +57%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине готовятся к внедрению новой системы оплаты штрафов за нарушение ПДД без использования терминалов. Стало известно, как будет работать эта система.