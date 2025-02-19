Водители смогут оплатить штраф на месте новым способом: как будет работать система

Новая система оплаты штрафов за ПДД: детали и планы внедрения.

В Украине готовятся к внедрению новой системы оплаты штрафов за нарушение ПДД без использования терминалов. Водители смогут производить платежи "на месте" с помощью смартфона и QR-кода.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, выступая на презентации социального проекта "От уважения к безопасности", передает РБК-Украина.

По словам Белошицкого, новая система оплаты штрафов уже находится в стадии пилотного запуска и призвана сделать процесс более удобным как для водителей, так и для патрульных полицейских. Он напомнил, что с 2015 года патрульная полиция использует терминалы для приема штрафов на месте, однако они уже устарели.

"И, по моему мнению, они уже являются устаревшим средством для оплаты. Сейчас есть уже более новые, новейшие, более простые системы. С помощью QR-кодов и телефонов можно сделать то же самое. И это намного удобнее в использовании патрульными полицейскими, удобно для граждан", — отметил Белошицкий.

Новая система оплаты штрафов разрабатывается совместно со Ощадбанком, который с 2015 года обеспечивал техническую поддержку старой системы. Пилотный проект уже был запущен в Черновицкой и Винницкой областях, и результаты показали, что он является эффективным, мобильным и удобным.

Следующим шагом станет масштабирование проекта на всю страну. Первым городом, который полностью перейдет на оплату штрафов через QR-код, станет Киев. В скором времени в столице все патрульные экипажи получат новую систему, и терминалы будут окончательно заменены.

Полиция уверена, что такое изменение сделает процесс уплаты штрафов более быстрым, безопасным и менее затратным для государства. Официальное объявление о полном переходе Киева на новую систему ожидается в ближайшее время.

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