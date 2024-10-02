В Киеве инспекция по парковке ставит рекорд: на сколько миллионов украинцы нарушили ПДД

Ведомство назвало сумму, поступившую в местный бюджет за оплату штрафов водителями

Впервые за 5 лет в сентябре 2024 года Инспекция по парковке установила три абсолютных рекорда по количеству штрафов за нарушение ПДД. Управление (инспекция) по парковке продолжает активно работать, чтобы транспортная ситуация в столице улучшалась, а жизнь водителей облегчалась.

Об этом пишет Департамент территориального контроля Киева. Сумма составила более 7 млн грн.

В этом месяце нам удалось установить три абсолютных рекорда за пять лет существования инспекции, а именно:

1548 – наибольшее количество постановлений в день.

24 417 – наибольшее количество постановлений в месяц.

6,6 млн грн – топовая сумма поступлений от оплат за парковку за месяц.

Кроме впечатляющих рекордов также:

24 417 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД:

8 983 — за неоплату парковки,

15 434 — за нарушение ПДД;

5 887 автомобилей были временно задержаны на штрафплощадку;

7,2 млн грн поступило в местный бюджет за оплату штрафов водителями.

Напомним, ранее "Телеграф" получил от Министерства внутренних дел (МВД) данные о том, какая камера на трассе самая успешная в Украине. Следует добавить и то, что с Нового года в Украине фиксируют нарушения ПДД еще 50 камер. Детальнее в материале "Телеграф" по ссылке.