В Украине увеличат штрафы и будут забирать права за нарушение ПДД

В Раде хотят усилить ответственность за систематические нарушения ПДД

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об ужесточении ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Проект закона зарегистрирован 1 ноября, а во вторник, 5 ноября, его уже направили на рассмотрение комитета. Новые положения касаются нескольких распространенных нарушений. Среди них — несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, игнорирование преимуществ пешеходов на нерегулируемых переходах и проезд на запрещающий сигнал светофора. Также изменения коснутся нарушений правил проезда перекрестков, обгона и встречного разъезда.

За повторное нарушение в течение года водитель должен будет уплатить штраф в размере 60 тысяч не облагаемых налогом минимумов, что составляет 1020 гривен.

Более жесткие санкции ожидают тех, кто нарушит правила в третий раз за год. В таком случае размер штрафа составит 150 не облагаемых налогом минимумов — 2550 гривен. Кроме того, нарушитель может лишиться права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года. Новые санкции будут касаться, прежде всего, тех водителей, которые регулярно пренебрегают правилами дорожного движения и создают опасность для других участников движения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и Днепре вводятся новые ограничения для водителей. Они вступили в силу с 1 ноября.