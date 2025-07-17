На львовских улицах был замечен суперкар за космическую сумму (фото)

Таких машин в Украине

Во Львове заметили эксклюзивный спортивный автомобиль BMW i8. Стоимость такой машины может достигать двух миллионов гривен и даже больше.

Фото роскошного авто сделано на улице Замарстыновской и опубликовано в местном телеграмм-канале "Труха".

BMW i8 заметили во Львове

Технические характеристики и цена

BMW i8 относится к категории гибридных спортивных автомобилей премиумкласса. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором общей мощностью 374 лошадиные силы. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,4 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Корпус изготовлен из карбонового волокна, поэтому машина очень легкая. Дверь открывается вертикально вверх. Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 2,1 литра на 100 километров, и все это благодаря гибридной системе.

В Украину эти авто обычно попадают из-за границы в подержанном состоянии, часто после ДТП. Цена – от 45 до 80 тысяч долларов (2 – 3,4 млн грн). Вот несколько предложений по продаже автомобилей этой модели в Украине. Вероятно, среди них есть и автомобиль, который увидели во Львове.

BMW i8 продажа

Сколько стоит BMW i8.

BMW i8 в 2018 году продают

Именно этот автомобиль, по заявлению продавца, имеет пробег 84 тыщи км, и был в ДТП. Во время аварии было повреждено лакокрасочное покрытие, это профессионально исправили. Спорткар оценивается почти в 80 тысяч долларов — 3 млн 400 тысяч грн по нынешнему курсу.

Ранее "Телеграф" писал, что дама из налоговой приобрела роскошное авто и нашла хитрый способ его не декларировать.